Уряд виділив 8,3 млрд грн для СБУ, ГУР та інших силових структур, - Свириденко

Уряд розподілив 8,3 млрд грн із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Кабмін розподілив 8,3 млрд грн на сектор безпеки й оборони

За її словами, фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв’язку.

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На що спрямують виділені кошти?

"Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей", - уточнила вона.

"Послідовно зміцнюємо можливості Сил безпеки й оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор", - додала Свириденко.

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