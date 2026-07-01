Воины, проходящие лечение за рубежом, сталкиваются с дополнительными препятствиями в получении выплат за ранения, - юрист Лисова

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала адвокат, секретарь Комитета Совета адвокатов Киевской области по защите прав участников боевых действий Наталия Лисова.

Трудности возникают с подтверждением пребывания воина или воительницы на стационарном лечении.

"Например, мы получаем медицинские документы из Германии. Они, конечно, не такого формата, как здесь, в Украине. Граждане Германии совсем по-другому описывают, и у них совсем по-другому определено понятие стационарного лечения. Возникает также проблема, когда мы приносим в воинскую часть нотариально заверенный перевод выписки из медицинского учреждения из Германии. В воинской части возникает вопрос: "А где здесь написано, что это стационарное лечение?", - объясняет Лисова.

В Германии есть такой вариант, как сестринский уход. То есть когда человек находится не непосредственно в больнице, а рядом с больницей в хосписе под круглосуточным сестринским уходом, либо на диализе, либо проходит подготовку к оперативному вмешательству. То есть, фактически, он находится в стационаре в понимании нашего законодательства. Но у граждан Германии это называется по-другому, и тогда получается, что у военнослужащего нет оснований для получения дополнительного вознаграждения, хотя он находится в стационарных условиях.

И если человек находится за границей более четырёх месяцев подряд на лечении, тогда возникает вторая проблема - прохождение ВЛК, которое должно подтвердить необходимость длительного лечения более четырёх месяцев подряд. Воинская часть без ВЛК прекращает выплату не только дополнительного вознаграждения, но и денежного обеспечения.

Законом предусмотрено, что ВЛК может проводиться дистанционно, и тем не менее в моей практике есть случаи, когда медицинское учреждение Германии выдало справку о том, что военнослужащий лежит с очень тяжелым ранением, его готовят к следующему оперативному вмешательству. А в Украине ВЛК выносит решение, что он не нуждается в длительном лечении. И мы сталкиваемся с такой ситуацией: он почти не может передвигаться самостоятельно, ВЛК вынесло такое решение, нам нужно транспортировать его из Германии в воинскую часть только для того, чтобы там сказали: "Да нет, езжай обратно, лечись". У меня было не одно такое дело, когда мы через суд оспаривали решения ВЛК, а также решения воинских частей о приостановке выплат".

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Юрист считает, что межведомственное взаимодействие могло бы исправить ситуацию. МОН и МОЗ должны были бы разработать некий унифицированный документ и предусмотреть, каким образом у нас учитываются медицинские заключения из той самой Германии.

"Приказ Министерства обороны № 260 содержит очень странную и абсолютно неконституционную норму, которая предусматривает, что в случае непрерывного пребывания военнослужащего более 4 месяцев, если нет соответствующего заключения ВЛК о необходимости длительного лечения, то воинская часть имеет право приостановить начисление денежного обеспечения.

Вы либо его увольняете и тогда не платите, либо вы платите. Представляете такую ситуацию в гражданской жизни, если бы вы были наемными работниками? Раненый военнослужащий становится заложником ситуации, когда он сам не может пойти на ВЛК – то есть не может записаться в приложении "Хелси" на ВЛК. На ВЛК его направляет лечащий врач. А если он находится в Германии, то лечащий врач там не может направить его на ВЛК, потому что это сугубо украинское внутреннее законодательство.

А в 402-м приказе Министерства обороны, регулирующем порядок проведения ВЛК, четко предусмотрено, что в случае определения необходимости длительного лечения сроком более 4 месяцев на ВЛК направляет либо начальник отдела, в котором он проходит лечение, либо профильный врач, лечащий военнослужащего".

Эту несогласованность для тех, кто находится за границей, до сих пор не урегулировали. Хотя суды встают на сторону военнослужащих и даже при отсутствии заключения ВЛК заявляют, что 100 тысяч должны быть выплачены. Командиры имеют право направлять на ВЛК, но не всегда это делают, констатирует Лисова.

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