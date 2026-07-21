За кожен місяць бойового стажу планують доплачувати до пенсії: Улютін розповів про новий механізм
У Міністерстві соціальної політики працюють над запровадженням додаткових доплат до пенсії за бойовий стаж.
Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Як це працюватиме?
За словами міністра, за кожен місяць бойового досвіду, який є у наших захисників і захисниць потрібно додати певну суму до пенсії.
"На сьогодні є просто виплата за УБД. Вона для усіх однакова: один день ти там був чи чотири роки. Ми маємо це змінити", - уточнив він.
Втім, як зазначив Улютін, скільки саме планують доплачувати, наразі не прораховано.
"Ми в процесі", - відповів на уточнювальне запитання Улютін.
Що передувало?
Раніше Улютін розповів, що передбачає пенсійна реформа і коли Україна перейде на нову модель нарахувань. За його словами, передбачається мінімальна пенсія від 6 тис. грн та накопичувальна система.
Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль