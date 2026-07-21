За кожен місяць бойового стажу планують доплачувати до пенсії: Улютін розповів про новий механізм

У Міністерстві соціальної політики працюють над запровадженням додаткових доплат до пенсії за бойовий стаж.

Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Як це працюватиме?

За словами міністра, за кожен місяць бойового досвіду, який є у наших захисників і захисниць потрібно додати певну суму до пенсії.

"На сьогодні є просто виплата за УБД. Вона для усіх однакова: один день ти там був чи чотири роки. Ми маємо це змінити", - уточнив він.

Втім, як зазначив Улютін, скільки саме планують доплачувати, наразі не прораховано.

"Ми в процесі", - відповів на уточнювальне запитання Улютін.

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Що передувало?

Раніше Улютін розповів, що передбачає пенсійна реформа і коли Україна перейде на нову модель нарахувань. За його словами, передбачається мінімальна пенсія від 6 тис. грн та накопичувальна система.

Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ

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