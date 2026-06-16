Бонусы за штурмы, пленных и уничтожение врага: Минобороны обнародовало детали новых выплат

Министерство обороны Украины отвечает на вопросы, которые массово поступают на горячую линию и в соцсети: когда будут произведены начисления по новой системе мотивационных выплат в рамках трансформации Сил обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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Постановление Кабинета Министров Украины №768 от 12 июня 2026 года ввело новую систему мотивационных выплат и надбавок. Нормы применяются с 1 июня 2026 года — то есть все, кто служил и выполнял боевые задачи в июне, получат новые выплаты уже в июле.

Кто получит новые выплаты

Новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют все — и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту. Вид военной службы значения не имеет.

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Какие выплаты и в каком размере

Всем военнослужащим, независимо от контракта, начисляются:

Дополнительное вознаграждение — 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу, обеспечивает подразделения и не получает боевых вознаграждений. Минимальная ежемесячная выплата — от 30 000 грн.

Боевые бонусы — ежедневные, начисляются за каждый день проведения штурмовых действий, а именно:

20 000 грн в сутки — восстановление (возвращение) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск

— восстановление (возвращение) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск 40 000 грн в сутки — штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника

Если военнослужащий в один день имеет право на несколько бонусов одновременно, например, за восстановление (возвращение) позиций или за штурмовые действия — выплачивается тот бонус, который предусматривает больший размер.

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Дополнительные вознаграждения за выполнение задач, в частности по управлению войсками, начисляются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:

50 000 грн в месяц — выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия.

— выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия. 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.

Кроме того, бонусы за боевые результаты можно получать сверх вышеупомянутого лимита:

100 000 грн — за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате

— за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате 15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения видеозаписью.

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Когда поступят деньги

Выплаты по данному постановлению начисляются вместе с основным солдатомским жалованием — до 20-го числа текущего месяца за предыдущий. То есть за июнь — до 20 июля.

Вышеуказанные выплаты и бонусы за плен и уничтожение противника выплачиваются на основании приказа командира воинской части — аналогично существующему механизму выплаты боевых вознаграждений. Приказ издается за прошлый месяц. Выплата — вместе с основным ГЗ, до 20-го числа следующего месяца.

То есть:

Те, кто в июне находился в тылу , получат дополнительное вознаграждение (минимум +10 000 грн) до 20 июля .

, получат дополнительное вознаграждение (минимум +10 000 грн) . Те, кто в июне штурмовал позиции , получат боевые бонусы после того, как командир подпишет приказ за июнь. Выплата — в июле , если приказ подписан вовремя.

, получат боевые бонусы после того, как командир подпишет приказ за июнь. Выплата — , если приказ подписан вовремя. Кто в июне взял в плен или уничтожил противника в контактном бою — получит бонус на основании приказа командира в июле.

Если приказ за июнь по независящим от военнослужащего причинам подписан с опозданием — выплату включат в следующий приказ. Право на выплату при этом не теряется.

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Что дает мотивационный контракт

Новые боевые выплаты получают все — независимо от наличия контракта. Но мотивационный контракт дает то, чего не дает служба по призыву: