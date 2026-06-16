Бонуси за штурми, полонених і знищення ворога: Міноборони оприлюднило деталі нових виплат

Міністерство оборони України відповідає на питання, що масово надходять на гарячу лінію і в соцмережі: коли будуть здійснені нарахування за новою системою мотиваційних виплат в межах трансформації Сил оборони, повідомляє Цензор.НЕТ

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Постанова Кабінету Міністрів України № 768 від 12 червня 2026 року запровадила нову систему мотиваційних виплат і надбавок. Норми застосовуються з 1 червня 2026 року — тобто всі, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.

Хто отримає нові виплати

Нові виплати не залежать від того, чи підписав військовослужбовець новий контракт. Право на них мають усі — і ті, хто підписав мотиваційний контракт, і ті, хто служить за призовом під час мобілізації, і ті, хто проходить службу за старим контрактом. Вид військової служби значення не має.

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Які виплати і скільки

Усім військовослужбовцям, незалежно від контракту, нараховуються:

Додаткова винагорода — 10 000 грн на місяць для тих, хто перебуває в тилу і забезпечує підрозділи та не отримує бойових винагород. Мінімальна щомісячна виплата — від 30 000 грн.

Бойові бонуси — щоденні, нараховуються за кожен день виконання штурмових дій, а саме:

20 000 грн за добу — відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ

— відновлення (повернення) позицій, захоплених противником у глибині оборони своїх військ 40 000 грн за добу — штурм і захоплення позицій безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно, наприклад, за відновлення (повернення) позицій або за штурмові дії — виплачується той бонус, що передбачає більший розмір.

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Додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами — нараховуються пропорційно часу виконання завдань протягом місяця:

50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії

— виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії 30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових (спеціальних) завдань.

Загальна сума всіх цих виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

Крім того, бонуси за бойові результати можна отримувати поза вищезгаданим лімітом:

100 000 грн — за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні

— за кожного взятого в полон військовослужбовця противника. Сума розподіляється між усіма, хто безпосередньо брав участь у захопленні 15 000 грн — за кожного знищеного ворога в стрілецькому або рукопашному бою, за умови підтвердження відеофіксацією

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Коли надійдуть гроші

Виплати за цією постановою нараховуються разом із основним ГЗ — до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто за червень — до 20 липня.

Вищевказані виплати і бонуси за полон та знищення противника виплачуються на підставі наказу командира військової частини — аналогічно до наявного механізму виплати бойових винагород. Наказ видається за минулий місяць. Виплата — разом із основним ГЗ, до 20-го числа наступного місяця.

Тобто:

Хто в червні перебував у тилу — отримає додаткову винагороду (мінімум +10 000 грн) до 20 липня .

— отримає додаткову винагороду (мінімум +10 000 грн) . Хто в червні штурмував позиції — отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата — в липні , якщо наказ підписано вчасно.

— отримає бойові бонуси після того, як командир підпише наказ за червень. Виплата — , якщо наказ підписано вчасно. Хто в червні взяв в полон або знищив противника в контактному бою — отримає бонус на підставі наказу командира в липні.

Якщо наказ за червень з незалежних від військовослужбовця причин підписано із запізненням — виплату включать до наступного наказу. Право на виплату при цьому не втрачається.

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Що дає мотиваційний контракт

Нові бойові виплати отримують усі — незалежно від наявності контракту. Але мотиваційний контракт дає те, чого не дає служба за призовом: