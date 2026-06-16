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Новини Реформи в армії Зміни в контрактах для військових
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Що ви думаєте про зміни контрактів в армії? Голосуй на телеграмі Цензора

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Цензор.НЕТ проводить опитування щодо змін до військових контрактів, запропонованих Міністерством оборони України. 

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Телеграм канал "Цензор.НЕТ" проводить опитування серед своїх читачів, щодо змін в контрактах, які запропонувало Міністерство оборони України.

А що ви думаєте щодо цих змін? Голосувати можна ТУТ.

Автор: 

контракт (466) Міноборони (7887) ЗСУ (8843)
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міндіч і його ОПГ'95 робить все щоб ставало гірше
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16.06.2026 20:54 Відповісти
Телеграм заборонений в ЗСУ
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16.06.2026 21:01 Відповісти
Питання у вас як і сама реформа, некудишні.....
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16.06.2026 20:59 Відповісти
Поки не запрацює, незрозуміло. У нас, як завжди, написано багато чого, але вся справа в тому, як воно виконується. Он ціла Конституція з купою прав, а реально не залишилось в нас практично жодного!
Поки що видно ще більшу залежність від командирів і від їх волі вписати в претенденти на ті подобові виплати, кого захочуть. До того ж, чи зможе людина із хворобами підписати той контракт? Чи їй скажуть, ти нам не підходиш, іди у Скелю?
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16.06.2026 20:59 Відповісти
чергова пустопорожня замануха яка в реальності може бути гіршою за попередню,та і довіри до реформаторів 0,000%
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16.06.2026 21:05 Відповісти
Телеграм є комерційним проектом, сподіваюсь Ви там щось маєте з нього. З особистих міркувань не маю цього додатку.
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16.06.2026 21:07 Відповісти
Треба питати у військових, а не у пенсіонерів, які тусуються на цензорі. У нас у взводі всі 40 чоловік сказали що не збираються нічого підписувати. Запитував у знайомих з інших бригад - готові підписати одиниці, і то ще будуть думати. Ось вам і все опитування.
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16.06.2026 21:11 Відповісти
Так ніхто толком ще нічого не знає. Я ту постанову КМУ та додаток до неї про експериментальний проєкт читав уважно.
Взагалі не відпрацьовано. Від слова ніяк. Популісти писали.
Навіть без бойових - ГЗ. де вислуга, де участь?
Лише 20+10. І як це розуміти?
З бойовими взагалі засада.
Хай з генштабів спочатку зайде на бригадні та батальйонні ФЕС, там подивимося.
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16.06.2026 21:16 Відповісти
 
 