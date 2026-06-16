Що ви думаєте про зміни контрактів в армії? Голосуй на телеграмі Цензора

Цензор.НЕТ проводить опитування щодо змін до військових контрактів, запропонованих Міністерством оборони України.

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Телеграм канал "Цензор.НЕТ" проводить опитування серед своїх читачів, щодо змін в контрактах, які запропонувало Міністерство оборони України.

А що ви думаєте щодо цих змін? Голосувати можна ТУТ.