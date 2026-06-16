Що ви думаєте про зміни контрактів в армії? Голосуй на телеграмі Цензора

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Цензор.НЕТ проводить опитування щодо змін до військових контрактів, запропонованих Міністерством оборони України.
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Телеграм канал "Цензор.НЕТ" проводить опитування серед своїх читачів, щодо змін в контрактах, які запропонувало Міністерство оборони України.
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Поки що видно ще більшу залежність від командирів і від їх волі вписати в претенденти на ті подобові виплати, кого захочуть. До того ж, чи зможе людина із хворобами підписати той контракт? Чи їй скажуть, ти нам не підходиш, іди у Скелю?
Взагалі не відпрацьовано. Від слова ніяк. Популісти писали.
Навіть без бойових - ГЗ. де вислуга, де участь?
Лише 20+10. І як це розуміти?
З бойовими взагалі засада.
Хай з генштабів спочатку зайде на бригадні та батальйонні ФЕС, там подивимося.