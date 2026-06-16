Что вы думаете об изменениях контрактов в армии? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор"

Цензор.НЕТ проводит опрос об изменениях военных контрактов, предложенных Министерством обороны Украины.

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Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей относительно изменений в контрактах, предложенных Министерством обороны Украины.

А что вы думаете об этих изменениях? Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

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