Что вы думаете об изменениях контрактов в армии? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор"

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Цензор.НЕТ проводит опрос об изменениях военных контрактов, предложенных Министерством обороны Украины.
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Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей относительно изменений в контрактах, предложенных Министерством обороны Украины.
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Поки що видно ще більшу залежність від командирів і від їх волі вписати в претенденти на ті подобові виплати, кого захочуть. До того ж, чи зможе людина із хворобами підписати той контракт? Чи їй скажуть, ти нам не підходиш, іди у Скелю?
Взагалі не відпрацьовано. Від слова ніяк. Популісти писали.
Навіть без бойових - ГЗ. де вислуга, де участь?
Лише 20+10. І як це розуміти?
З бойовими взагалі засада.
Хай з генштабів спочатку зайде на бригадні та батальйонні ФЕС, там подивимося.