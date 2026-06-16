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Новости Реформы в армии Изменениях в контрактах для военных
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Что вы думаете об изменениях контрактов в армии? Голосуйте в Telegram-канале "Цензор"

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Цензор.НЕТ проводит опрос об изменениях военных контрактов, предложенных Министерством обороны Украины. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Telegram-канал "Цензор.НЕТ" проводит опрос среди своих читателей относительно изменений в контрактах, предложенных Министерством обороны Украины.

А что вы думаете об этих изменениях? Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

Читайте также: Контрактники должны иметь гарантии, а их нет, потому что правительство может быстро изменить законы, — Фриз

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контракт (466) Минобороны (9670) ВСУ (7839)
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міндіч і його ОПГ'95 робить все щоб ставало гірше
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16.06.2026 20:54 Ответить
Телеграм заборонений в ЗСУ
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16.06.2026 21:01 Ответить
З якого дива? А мадяра канал в телезі це що? Вороже іпсо?
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16.06.2026 21:35 Ответить
Питання у вас як і сама реформа, некудишні.....
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16.06.2026 20:59 Ответить
Поки не запрацює, незрозуміло. У нас, як завжди, написано багато чого, але вся справа в тому, як воно виконується. Он ціла Конституція з купою прав, а реально не залишилось в нас практично жодного!
Поки що видно ще більшу залежність від командирів і від їх волі вписати в претенденти на ті подобові виплати, кого захочуть. До того ж, чи зможе людина із хворобами підписати той контракт? Чи їй скажуть, ти нам не підходиш, іди у Скелю?
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16.06.2026 20:59 Ответить
чергова пустопорожня замануха яка в реальності може бути гіршою за попередню,та і довіри до реформаторів 0,000%
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16.06.2026 21:05 Ответить
Телеграм є комерційним проектом, сподіваюсь Ви там щось маєте з нього. З особистих міркувань не маю цього додатку.
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16.06.2026 21:07 Ответить
Треба питати у військових, а не у пенсіонерів, які тусуються на цензорі. У нас у взводі всі 40 чоловік сказали що не збираються нічого підписувати. Запитував у знайомих з інших бригад - готові підписати одиниці, і то ще будуть думати. Ось вам і все опитування.
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16.06.2026 21:11 Ответить
Так ніхто толком ще нічого не знає. Я ту постанову КМУ та додаток до неї про експериментальний проєкт читав уважно.
Взагалі не відпрацьовано. Від слова ніяк. Популісти писали.
Навіть без бойових - ГЗ. де вислуга, де участь?
Лише 20+10. І як це розуміти?
З бойовими взагалі засада.
Хай з генштабів спочатку зайде на бригадні та батальйонні ФЕС, там подивимося.
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16.06.2026 21:16 Ответить
 
 