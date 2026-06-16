Контрактники должны иметь гарантии, а их нет, потому что правительство может быстро изменить законы, - Фриз

Государство не имеет права создавать ситуацию, при которой действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники.

Такое мнение высказала народный депутат от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

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Что известно?

"Срочный контракт — это правильный инструмент. Человек должен знать, на какой срок он идет служить, какие у него есть гарантии, когда он получит отпуск и что будет после завершения контракта. Но пока нет изменений в законах — нет гарантий. Постановление правительства или приказ министерства могут быть изменены так же быстро, как и приняты", — отметила она.

Также отдельной проблемой Фриз назвала несправедливость между теми, кто уже служит, и теми, кто только будет подписывать новые контракты.

"Государство не имеет права создавать ситуацию, когда действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники. Контракты могут сработать. Но только тогда, когда это будет не рекламная кампания, а юридически защищенная система", — подчеркнула народный депутат.

Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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