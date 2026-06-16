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Новости Реформы в армии
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Контрактники должны иметь гарантии, а их нет, потому что правительство может быстро изменить законы, - Фриз

Новая армейская реформа: что говорят в Верховной Раде?

Государство не имеет права создавать ситуацию, при которой действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники.

Такое мнение высказала народный депутат от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".

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Что известно?

"Срочный контракт — это правильный инструмент. Человек должен знать, на какой срок он идет служить, какие у него есть гарантии, когда он получит отпуск и что будет после завершения контракта. Но пока нет изменений в законах — нет гарантий. Постановление правительства или приказ министерства могут быть изменены так же быстро, как и приняты", — отметила она.

Также отдельной проблемой Фриз назвала несправедливость между теми, кто уже служит, и теми, кто только будет подписывать новые контракты.

"Государство не имеет права создавать ситуацию, когда действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники. Контракты могут сработать. Но только тогда, когда это будет не рекламная кампания, а юридически защищенная система", — подчеркнула народный депутат.

Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.

Читайте: Иностранные добровольцы могут помочь, но защищать страну должны сами украинцы, - Костенко

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: Первая волна увольнений из армии не коснется офицерского состава, — Минобороны

Автор: 

армия (8297) контракт (466) реформы (3938) Фриз Ирина (215)
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Топ комментарии
+3
головний пункт написати можна.

питання в тому, як і в якому законі буде прописано механізм покарання за порушення того пункту.

якщо ніде не прописаний механізм і невідворотність покарання, то писати можна все - бумага витримає шо хочеш
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16.06.2026 16:46 Ответить
+3
От тільки діловоди чи повари не потрібні в ЗСУ, оскільки серед них немає втрат.
Потрібні штурмовики в полки Сирського. А усі ці заяви виду "нам потрібні тисячі астрофізиків, будуть працювати за спеціальністю, інфа сотка" - це розвод для лохів.
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16.06.2026 16:55 Ответить
+2
і понавибирали їх туди такі самі. Більш того, наступного разу навибирають таких самих.

тобто замкнене коло.
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16.06.2026 16:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Головний пункт в контракті має бути, що якщо ти ідеш діловодом чи поваром, чи будь ще ким, то навіть наказом порудчіка сирскаґа ти не можеш бути переведений в піхоту чи ДШВ. Лише по власному хотєнію. Отоді і люди підуть у військо
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16.06.2026 16:42 Ответить
головний пункт написати можна.

питання в тому, як і в якому законі буде прописано механізм покарання за порушення того пункту.

якщо ніде не прописаний механізм і невідворотність покарання, то писати можна все - бумага витримає шо хочеш
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16.06.2026 16:46 Ответить
Та у нас и единичные случаи ИПСО запрещены...
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16.06.2026 16:48 Ответить
У нас юристів в Україні хоч жопой жуй, куди не плюнь юридичні контори, мабуть більше за за айтішників. Ну от хай сидять денно і ночно, і готують нормативно-правову базу під ці нововведення. Щоб якщо шо міністерство оборони можна було тупо по судам затаскать за свавілля, а на час судової тяганини людина взагалі буде звільнятись з військової служби
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16.06.2026 16:50 Ответить
Юристів багато, але закони приймають не юристи
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16.06.2026 16:51 Ответить
У нас взагалі зараз закони приймаються людьми без вищої освіти, я вже не кажу про юридичну 9 класов церковнопрєходской школи, потім шарага, потім курви в Трускавці
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16.06.2026 16:54 Ответить
і понавибирали їх туди такі самі. Більш того, наступного разу навибирають таких самих.

тобто замкнене коло.
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16.06.2026 16:56 Ответить
От тільки діловоди чи повари не потрібні в ЗСУ, оскільки серед них немає втрат.
Потрібні штурмовики в полки Сирського. А усі ці заяви виду "нам потрібні тисячі астрофізиків, будуть працювати за спеціальністю, інфа сотка" - це розвод для лохів.
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16.06.2026 16:55 Ответить
Так той же Ексель чи як його там каже, шо всі профєсії нужни, всі прафєсії важни. Прям заманює тут кудась. Бреше напевно. А стєсняюсь спитать, куда прошлі діловоди поділися?
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16.06.2026 16:58 Ответить
По-перше і серед кухарів з діловодами є втрати.
По-друге після 3-4 років вставання о 5 ранку щоб приготувати сніданок і відбою пізніше за всіх (поки перемиєш всі баняки) по 7 днів на тиждень десь в черговому селі Великі ****** - люди готові списатись будь-яким способом.
Тож некомплект фактично є завжди і всюди окрім хіба Генштабу де є і зарплата і вислуга і непильна служба в тилу і комфорті.
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16.06.2026 17:58 Ответить
Такого нема ні в одній армії. Якраз навпаки любий повар у формі повинен бути готовий до бою заради цього він й проходить мінімальне бзвп. Також ніщо не забороняє наймати на такі роботи цивільних.
А головне ніяких проблем з діловодами чи поварами у ЗСУ немає. Нестача тільки у піхоті, та штурмах.
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16.06.2026 17:15 Ответить
Хто вам таку дурню сказав про нестачу тільки в піхоті? Плюньте межи очі.
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16.06.2026 17:59 Ответить
Звісно це перебільшення (хоча з другого боку з тцк, та інших місць рекрутингу мені ніхто так й не подзвонив ). Та є ще специфіка, що повар чи технарь у бойовому підрозділі це не завжди тилова посади. Але це довго пояснювати людям які не дотичні до армії.
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16.06.2026 18:33 Ответить
І знову доля "мобіків", читай добровольців 22-23-го років нікого не цікавить. "мивастуданєпасилалі". мдя...
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16.06.2026 16:57 Ответить
Їх в цілому все більш менш влаштовує, їм в ЗСУ не так погано, як вони кажуть. Інакше вони пішли б СЗЧ.
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16.06.2026 17:02 Ответить
Ти прикалуєшся, за гроші чи ждун руссскаваміра?
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16.06.2026 17:14 Ответить
Заголовок статті суперечить її змісту...
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16.06.2026 17:44 Ответить
https://t.me/dragonspech/10023 Дмитро Каленчук-Вовнянко, блогер+письменник, в 2022-23рр. пілот БПЛА, ветеран ЗСУ, нині сержант-інстркутор в навчальному центрі ЗСУ, 50 років:
А от чого вони постійно говорять про якісь нові, нові і нові контракти? А як щодо осіб, які не контрактники і ставати контрактниками не збираються?
От я служу п'ятий рік і я мобілізований. Навчаю військовослужбовців на навчальному центрі, тобто небойовий склад. Деталі своєї служби в небойовому складі опускаю, рівно як і те яка частка моєї ЗП старшого сержанта-інструктора уходить на оплату житла, на пальне для автівки, на канцелярію тощо.
Скажу так, на таких умовах за такі гроші в цивільному житті працювати я погодився б категорично ніколи.
Так от контракт підписувати я не збираюся. Просто не хочу. Соорі, я вже нажерся служби в умовах коли тобі затикають рот бо військовслужбовець мусить типу бути поза політикою, коли за всім що ти пишеш і публічно говориш слідкують з контррозвідки і коли різні підполковники-речники просторікують ніби ти втік з фронту аби розслаблятися в апартаментах у тилу. Балдію таке слухати - повага зашкалює.
А й ще, перевестися не можна. Колись розповім як переводилися ті кому вдалося. Бачив дещо.
Коротше, підписувати контракт я не маю наміру, категорично. Так, я розумію що держава наразі потребує моєї допомоги, тому я служу. Але продовжувати таку службу за власним бажанням - не хочу.
Що тепер?
Мене залишать на тому ГЗ яке я маю наразі? Чи мене демобілізують через те що не хочу на контракт? Вибачте у казки я не вірю вже давно.
І розумієте, за моїми спостереженнями у нас зараз мобілізовані це абсолютна більшість Збройних сил. Їх всіх думають перевести на контракт? А вони захочуть? Чинна влада всерйоз бажає аби в суспільстві на цю тему виникла дискусія?
Особисто мені здається, що влада намагається діяти за шаблоном. Мовляв, за Порошенка змогли демобілізувати мобілізованих і перевести всю армію на контракт? Нічого кращого зелені не придумали і тому вирішили зробити як Порошенко.
От тільки просте питання - а що вони робитимуть з нами, з тими хто мобілізований і контракт підписувати не бажає?
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16.06.2026 17:58 Ответить
 
 