Контрактники должны иметь гарантии, а их нет, потому что правительство может быстро изменить законы, - Фриз
Государство не имеет права создавать ситуацию, при которой действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники.
Такое мнение высказала народный депутат от партии "Европейская Солидарность", член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, говорится в материале Цензор.НЕТ "Новые контракты, более высокие зарплаты и иностранцы в ВСУ: плюсы и минусы армейской реформы".
Что известно?
"Срочный контракт — это правильный инструмент. Человек должен знать, на какой срок он идет служить, какие у него есть гарантии, когда он получит отпуск и что будет после завершения контракта. Но пока нет изменений в законах — нет гарантий. Постановление правительства или приказ министерства могут быть изменены так же быстро, как и приняты", — отметила она.
Также отдельной проблемой Фриз назвала несправедливость между теми, кто уже служит, и теми, кто только будет подписывать новые контракты.
"Государство не имеет права создавать ситуацию, когда действующие военнослужащие оказываются в худших условиях, чем новые контрактники. Контракты могут сработать. Но только тогда, когда это будет не рекламная кампания, а юридически защищенная система", — подчеркнула народный депутат.
Материал о новой армейской реформе и мнения народных депутатов и военных читайте по ссылке.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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питання в тому, як і в якому законі буде прописано механізм покарання за порушення того пункту.
якщо ніде не прописаний механізм і невідворотність покарання, то писати можна все - бумага витримає шо хочеш
тобто замкнене коло.
Потрібні штурмовики в полки Сирського. А усі ці заяви виду "нам потрібні тисячі астрофізиків, будуть працювати за спеціальністю, інфа сотка" - це розвод для лохів.
По-друге після 3-4 років вставання о 5 ранку щоб приготувати сніданок і відбою пізніше за всіх (поки перемиєш всі баняки) по 7 днів на тиждень десь в черговому селі Великі ****** - люди готові списатись будь-яким способом.
Тож некомплект фактично є завжди і всюди окрім хіба Генштабу де є і зарплата і вислуга і непильна служба в тилу і комфорті.
А головне ніяких проблем з діловодами чи поварами у ЗСУ немає. Нестача тільки у піхоті, та штурмах.
А от чого вони постійно говорять про якісь нові, нові і нові контракти? А як щодо осіб, які не контрактники і ставати контрактниками не збираються?
От я служу п'ятий рік і я мобілізований. Навчаю військовослужбовців на навчальному центрі, тобто небойовий склад. Деталі своєї служби в небойовому складі опускаю, рівно як і те яка частка моєї ЗП старшого сержанта-інструктора уходить на оплату житла, на пальне для автівки, на канцелярію тощо.
Скажу так, на таких умовах за такі гроші в цивільному житті працювати я погодився б категорично ніколи.
Так от контракт підписувати я не збираюся. Просто не хочу. Соорі, я вже нажерся служби в умовах коли тобі затикають рот бо військовслужбовець мусить типу бути поза політикою, коли за всім що ти пишеш і публічно говориш слідкують з контррозвідки і коли різні підполковники-речники просторікують ніби ти втік з фронту аби розслаблятися в апартаментах у тилу. Балдію таке слухати - повага зашкалює.
А й ще, перевестися не можна. Колись розповім як переводилися ті кому вдалося. Бачив дещо.
Коротше, підписувати контракт я не маю наміру, категорично. Так, я розумію що держава наразі потребує моєї допомоги, тому я служу. Але продовжувати таку службу за власним бажанням - не хочу.
Що тепер?
Мене залишать на тому ГЗ яке я маю наразі? Чи мене демобілізують через те що не хочу на контракт? Вибачте у казки я не вірю вже давно.
І розумієте, за моїми спостереженнями у нас зараз мобілізовані це абсолютна більшість Збройних сил. Їх всіх думають перевести на контракт? А вони захочуть? Чинна влада всерйоз бажає аби в суспільстві на цю тему виникла дискусія?
Особисто мені здається, що влада намагається діяти за шаблоном. Мовляв, за Порошенка змогли демобілізувати мобілізованих і перевести всю армію на контракт? Нічого кращого зелені не придумали і тому вирішили зробити як Порошенко.
От тільки просте питання - а що вони робитимуть з нами, з тими хто мобілізований і контракт підписувати не бажає?