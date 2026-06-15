Первая волна увольнений из армии не коснется офицерского состава, — Минобороны
Постепенное увольнение со службы тех, кто дольше всех защищает Украину, не коснется офицерского состава.
Об этом во время общения с журналистами рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Контракты для офицеров будут сроком не менее 2 лет
"Офицерское звено самое важное в армии. И те люди, которые стали офицерами... мы точно не можем себе позволить их быстро всех отпустить домой. На них многое держится, они наша опора", - сказал чиновник оборонного ведомства.
Он отметил, что офицерская служба — это другой уровень ответственности и другой уровень выполнения задач.
"Офицеры не сидят на первой линии вместе с пехотой. У них больше ответственности, но и сам процесс службы немного отличается. Поэтому к офицерам точно будем искать другие подходы", — заявил Баник.
По его словам, в рамках нынешней реформы армии новые контракты для офицеров будут не менее чем на 2 года.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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Кого ми обманути хочемо? Тих хто вижив чотири роки в армії, вбити буде важко.
В от в цивільному житті що їм запропонують? величезні зарплати охоронця в атб, чи оператора на новій пошті? Куди йти людям? Я бачив сотні тих хто звільнились - пару місяців, і всі хто по здоров'ю хоч якось тримається, повернулись. На жаль держава не готова до нас, в ми не готові до держави.
Країна шапіто і клептократичних еліт.