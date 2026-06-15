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Новости Реформы в армии
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Первая волна увольнений из армии не коснется офицерского состава, — Минобороны

В Минобороны объяснили особенности демобилизации офицеров

Постепенное увольнение со службы тех, кто дольше всех защищает Украину, не коснется офицерского состава.

Об этом во время общения с журналистами рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

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Контракты для офицеров будут сроком не менее 2 лет 

"Офицерское звено самое важное в армии. И те люди, которые стали офицерами... мы точно не можем себе позволить их быстро всех отпустить домой. На них многое держится, они наша опора", - сказал чиновник оборонного ведомства.

Он отметил, что офицерская служба — это другой уровень ответственности и другой уровень выполнения задач.

"Офицеры не сидят на первой линии вместе с пехотой. У них больше ответственности, но и сам процесс службы немного отличается. Поэтому к офицерам точно будем искать другие подходы", — заявил Баник.

По его словам, в рамках нынешней реформы армии новые контракты для офицеров будут не менее чем на 2 года.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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контрафакт (254) Минобороны (9661) офицер (148) ВСУ (7830)
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Первая волна увольнения вообще никого не коснется: "не мытьем, так катанием" будут заставлять подписать контракт(реформированный). Поздравляю всех с реформой, емае...
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15.06.2026 20:39 Ответить
Кому треба, самі "звільняться" через сзч
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15.06.2026 20:42 Ответить
Скільки по пальцях зосталося з 22 року неофіцерів? Я думаю фіг да ніфіга
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15.06.2026 20:59 Ответить
Довга, але вони вже більшість не на бойових посадах
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15.06.2026 21:00 Ответить
Зараз... Побігли в цивільне життя... Там зарплати величезні, соціальні пакети, їжа, форма, солярка - безкоштовно.
Кого ми обманути хочемо? Тих хто вижив чотири роки в армії, вбити буде важко.
В от в цивільному житті що їм запропонують? величезні зарплати охоронця в атб, чи оператора на новій пошті? Куди йти людям? Я бачив сотні тих хто звільнились - пару місяців, і всі хто по здоров'ю хоч якось тримається, повернулись. На жаль держава не готова до нас, в ми не готові до держави.
Країна шапіто і клептократичних еліт.
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15.06.2026 21:05 Ответить
 
 