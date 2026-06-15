Перша хвиля звільнення з армії не стосуватиметься офіцерського складу, - Міноборони
Поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше захищає Україну, не стосуватиметься офіцерського складу.
Про це під час спілкування з журналістами розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Контракти для офіцерів будуть тривалістю не менше 2 роки
"Офіцерська ланка найважливіша в армії. І ті люди, які стали офіцерами... ми точно не можемо собі дозволити їх швидко всіх відпустити додому. На них багато чого тримається, вони наша опора", - сказав посадовець оборонного відомства.
Він зазначив, що офіцерська служба - це про інший рівень відповідальності та про інший рівень виконання задач.
"Офіцери не сидять на першій лінії разом із піхотою. У них більше відповідальності, але і сам процес служби трохи відрізняється. Тому до офіцерів точно будемо інші підходи шукати", - заявив Банік.
За його словами, в межах нинішньої реформи армії нові контракти для офіцерів будуть не меншими за 2 роки.
Старт комплексної реформи армії
Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
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Кого ми обманути хочемо? Тих хто вижив чотири роки в армії, вбити буде важко.
В от в цивільному житті що їм запропонують? величезні зарплати охоронця в атб, чи оператора на новій пошті? Куди йти людям? Я бачив сотні тих хто звільнились - пару місяців, і всі хто по здоров'ю хоч якось тримається, повернулись. На жаль держава не готова до нас, в ми не готові до держави.
Країна шапіто і клептократичних еліт.