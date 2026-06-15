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Новини Реформи в армії
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Перша хвиля звільнення з армії не стосуватиметься офіцерського складу, - Міноборони

У Міноборони пояснили особливості демобілізації офіцерів

Поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше захищає Україну, не стосуватиметься офіцерського складу.

Про це під час спілкування з журналістами розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

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Контракти для офіцерів будуть тривалістю не менше 2 роки 

"Офіцерська ланка найважливіша в армії. І ті люди, які стали офіцерами... ми точно не можемо собі дозволити їх швидко всіх відпустити додому. На них багато чого тримається, вони наша опора", - сказав посадовець оборонного відомства.

Він зазначив, що офіцерська служба - це про інший рівень відповідальності та про інший рівень виконання задач.

"Офіцери не сидять на першій лінії разом із піхотою. У них більше відповідальності, але і сам процес служби трохи відрізняється. Тому до офіцерів точно будемо інші підходи шукати", - заявив Банік.

За його словами, в межах нинішньої реформи армії нові контракти для офіцерів будуть не меншими за 2 роки.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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контрафакт (250) Міноборони (7878) офіцер (103) ЗСУ (8835)
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Первая волна увольнения вообще никого не коснется: "не мытьем, так катанием" будут заставлять подписать контракт(реформированный). Поздравляю всех с реформой, емае...
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15.06.2026 20:39 Відповісти
Кому треба, самі "звільняться" через сзч
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15.06.2026 20:42 Відповісти
Скільки по пальцях зосталося з 22 року неофіцерів? Я думаю фіг да ніфіга
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15.06.2026 20:59 Відповісти
Довга, але вони вже більшість не на бойових посадах
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15.06.2026 21:00 Відповісти
Зараз... Побігли в цивільне життя... Там зарплати величезні, соціальні пакети, їжа, форма, солярка - безкоштовно.
Кого ми обманути хочемо? Тих хто вижив чотири роки в армії, вбити буде важко.
В от в цивільному житті що їм запропонують? величезні зарплати охоронця в атб, чи оператора на новій пошті? Куди йти людям? Я бачив сотні тих хто звільнились - пару місяців, і всі хто по здоров'ю хоч якось тримається, повернулись. На жаль держава не готова до нас, в ми не готові до держави.
Країна шапіто і клептократичних еліт.
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15.06.2026 21:05 Відповісти
Сумніваюсь, що кадровий офіцер захоче звільнитись. Нахіба, якщо треба до військової пенсії дослужити. Власне він для того й закінчував академію чи училище. А от з тими піджаками, хто звання отримав на кафедрі - інша справа, їм реально це все нафіг не треба.
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15.06.2026 21:23 Відповісти
 
 