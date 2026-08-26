На фронті від початку доби відбулося 189 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби середи, 26 серпня, на фронті відбулося 189 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Агресор здійснив 60 авіаційних ударів із застосуванням 197 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7192 дрони-камікадзе та здійснив 2340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося чотири боєзіткнення, ворог здійснив 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Читайте також: Майже 200 боєзіткнень зафіксовано на фронті. Найактивніші бої тривають на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вільча. Чотири боєзіткнення тривають.

противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вільча. Чотири боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки.

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися наші воїни відбивали на Лиманському напрямку, в районі Лиману та у бік населених пунктів Греківка й Новоселівка. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Озерне, Закітне та у бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 10 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Русин Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка та в районі Удачного.

За попередніми підрахунками, сьогодні на напрямку ліквідовано 53 окупанти, 17 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 34 укриття особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, дві артилерійські системи, один спеціальний засіб та 116 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 407 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив три атаки, у бік Піддубного та в районі Рибного.

Читайте також: На фронті – 181 боєзіткнення, ворог запустив понад 6 тис. дронів, - Генштаб

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я.

Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Лук’янівське.

наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у бік населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Лук’янівське. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте також: Від початку добу 173 бойових зіткнення відбулось на фронті, - Генштаб