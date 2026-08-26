На фронте с начала суток произошло 189 боевых столкновений, — Генштаб
С начала суток среды, 26 августа, на фронте произошло 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес 60 авиационных ударов с применением 197 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7192 дрона-камикадзе и осуществил 2340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения, враг совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Синельниково, Вильча. Четыре боевых столкновения продолжаются.
- На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Радьковки.
Бои на востоке
Семь попыток захватчиков продвинуться вперед наши воины отразили на Лиманском направлении, в районе Лимана и в сторону населенных пунктов Грековка и Новоселовка. Три атаки продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Озерное, Закитное и в сторону Николаевки.
На Краматорском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 10 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Русин Яр. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Четырнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка и в районе Удачного.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 53 оккупанта, 17 — ранены; уничтожено девять единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, четыре единицы специальной техники и 34 укрытия личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, две артиллерийские системы, одно специальное средство и 116 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 407 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил три атаки в сторону Поддубного и в районе Рыбного.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Чаривное, Новоселовка и в районе Белогорья.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Лукьяновское.
- На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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