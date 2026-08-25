С начала суток на фронте произошло 173 боевых столкновения, - Генштаб

С начала суток 25 августа на передовой произошло 173 боевых столкновения, из них 29 - на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанёс 58 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6517 дронов-камикадзе и осуществил 1965 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили две атаки противника. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением четырёх управляемых авиабомб и осуществил 65 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Избицкого, Старицы и Волчанска; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил два штурма позиций Сил обороны в направлении населенных пунктов Куриловка и Ковшаровка.

Бои на востоке

Две попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районе Шейковки; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили одиннадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Дибровы, Кривой Луки и Рай-Александровки; одно боевое столкновение продолжается.

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Три вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районе Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма вблизи Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Русина Яра и Иванополья.

Всего враг совершил 29 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Ганновка, Белицкое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Удачное, Беляковка, Муравка, Молодецкое, Новопавловка, Грузькое и Черниговка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 48 оккупантов и 24 - ранены; уничтожен один танк, две артиллерийские системы, 20 единиц автомобильной, две единицы специальной техники и 31 укрытие противника. Повреждено пять артиллерийских систем, 10 единиц автомобильной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 102 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 371 беспилотный летательный аппарат различных типов.

Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Красногорского.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано три атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Белогорье и Красная Криница.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Павловки.

На Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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