209 столкновений за сутки на фронте: враг наиболее активно оказывал давление на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 24 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 209 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 234 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9641 дрон-камикадзе и осуществили 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 83 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Коренок, Рыжевка, Товстодубово, Уланово, Волфино, Будки, Шпиль, Рогизное, Кучеровка, Безсаловка, Винторовка, Гаврилова Слобода, Стариково, Атинское, Вовковка, Малушино, Середина Буда и Яструбщина в Сумской области; Янжуловка, Богданово и Клюсы в Черниговской области. Авиаударам подверглось Товстодубово.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения живой силы, пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА и еще один важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1230 человек. Также были уничтожены девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, десять наземных робототехнических комплексов, 1555 беспилотных летательных аппаратов, 448 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано восемь боевых столкновений. В то же время агрессор совершил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, семь из них — с применением РСЗО. Также противник нанес один авиаудар, применив две КАБ.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Старица, Радьковка и Зарубинка.

На Купянском направлении произошла одна наступательная операция врага в сторону Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новоселовка, Диброва, Дробышево и недалеко от Ольговки.

На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Диброва, Ризниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Грузкое и в сторону населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.

"Двадцать две атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Новоалександровка, Сергеевка, Муравка, Новопавловка, а также в районе Родинского, Мирного, Котлино, Удачного, Новониколаевки", — говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб:

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Нового Запорожья, Андреевки-Клевцово, Александрограда и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Ровно, Долинки, Горького, Даниловки и Лесного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед недалеко от Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.