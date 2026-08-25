209 зіткнень за добу на фронті: ворог найактивніше тиснув на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 24 серпня 2026 року, на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснив 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9641 дрон-камікадзе та здійснили 3203 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 83 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Товстодубове, Уланове, Волфине, Будки, Шпиль, Рогізне, Кучерівка, Безсалівка, Винторівка, Гаврилова Слобода, Старикове, Атинське, Вовківка, Малушине, Середина Буда та Яструбщина Сумської області; Янжулівка, Богданове та Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнало Товстодубове.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1230 осіб. Також знешкоджено дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, десять наземних робототехнічних комплексів, 1555 безпілотних літальних апаратів, 448 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано вісім боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, сім з них - із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав одного авіаудару, застосувавши дві КАБ.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стариця, Радьківка та Зарубинка.

На Куп’янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога у бік Курилівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Новоселівка, Діброва, Дробишеве та неподалік Ольгівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Діброва, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальні дії не проводили.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Окупвнти вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Грузьке та у бік населених пунктів Вільне та Кучерів Яр.

"Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Новоолександрівка, Сергіївка, Муравка, Новопавлівка та в районі Родинського, Мирного, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб:

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Нового Запоріжжя, Андріївки-Клевцового, Олександрограда та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у районах Різдвянки, Рівного, Долинки, Гіркого, Данилівки та Лісного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед неподалік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.