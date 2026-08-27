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Новини Повінь у Непалі
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Сибіга висловив співчуття народу Непалу через наслідки повеней і доручив посольствам допомагати у пошуку українців

Сибіга висловив співчуття Непалу через наслідки повеней

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття народу Непалу через загибель людей та масштабні руйнування внаслідок раптових повеней.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.

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Україна стежить за ситуацією в Непалі

Сибіга зазначив, що Україна солідарна з народом Непалу.

"Жахливі новини з Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких", – написав міністр.

Він також побажав сил рятувальникам, які працюють у складних умовах, і швидкого відновлення постраждалим громадам.

Окремо Сибіга повідомив, що українська сторона стежить за інформацією про громадян України, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах.

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Дипломати допомагатимуть у пошуках українців

Міністр доручив посольствам України в Індії та Китаї, а також почесному консулу України в Непалі підтримувати контакт із відповідними органами влади.

Дипломатичні установи мають вживати необхідних заходів у межах пошуково-рятувальних операцій та сприяти пошуку українців, які зникли безвісти.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що після стихійного лиха в Непалі зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України. Серед них – 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв’язок.

На гарячу лінію МЗС також надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з людьми зі згаданого списку.

Автор: 

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