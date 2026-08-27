Сибіга висловив співчуття народу Непалу через наслідки повеней і доручив посольствам допомагати у пошуку українців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття народу Непалу через загибель людей та масштабні руйнування внаслідок раптових повеней.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.

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Україна стежить за ситуацією в Непалі

Сибіга зазначив, що Україна солідарна з народом Непалу.

"Жахливі новини з Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких", – написав міністр.

Він також побажав сил рятувальникам, які працюють у складних умовах, і швидкого відновлення постраждалим громадам.

Окремо Сибіга повідомив, що українська сторона стежить за інформацією про громадян України, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах.

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Дипломати допомагатимуть у пошуках українців

Міністр доручив посольствам України в Індії та Китаї, а також почесному консулу України в Непалі підтримувати контакт із відповідними органами влади.

Дипломатичні установи мають вживати необхідних заходів у межах пошуково-рятувальних операцій та сприяти пошуку українців, які зникли безвісти.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що після стихійного лиха в Непалі зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України. Серед них – 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв’язок.

На гарячу лінію МЗС також надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з людьми зі згаданого списку.