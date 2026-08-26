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Новини Повінь у Непалі
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Повінь у Непалі: 53 українці вважаються зниклими безвісти, - МЗС

Повінь у Непалі 2026 рік

Туристична поліція Непалу повідомила, що внаслідок повені на кордоні Непалу та Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України.

Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв'язку з групою туристів — 46 громадян України — у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України", — заявили в міністерстві.

Посольства України в Індії та КНР тримають зв'язок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть допомогти встановити місцезнаходження українських громадян.

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Немає підтвердженої інформації про загиблих

У МЗС додали, що станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

За особистим дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв'язку та здійснення інших необхідних дій.

Крім того, на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести у Непалі: посольство України не отримувало звернень щодо евакуації громадян

Повінь у Непалі

  • Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в Расуві, північному районі Непалу, і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею країни Катманду. Унаслідок селевого потоку в зоні інциденту було серйозно пошкоджено будинки, ринкові площі, пости охорони та іншу інфраструктуру.
  • Щонайменше 90 людей загинули, а майже 400 зникли безвісти.
  • Представники Відділу прогнозування повеней Непалу припускають, що прорив річки Бхотекоші міг статися через зсув ґрунту унаслідок землетрусу магнітудою 4,4, що стався вранці на території Тибету.

Автор: 

МЗС (4244) повінь (136) Непал (24) українці (1698)
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Топ коментарі
+6
То есть в совершенно буднее время, там было столько туристов, причем не во всем Непале, а просто в опасной зоне. Там что, свои клубы ухилянтов уже есть, или это те кто на Эверест поползли? Неплохой результат для воющей страны, одно разрешение на подъем туда тысяч 70 стоило ещё лет 8-10 назад.
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26.08.2026 22:24 Відповісти
+4
..з Тиси
А тут евклідовий простір-час, тетрадний формалізм, патерни Клауца-Клейна... і КУЯК!!!! Вони в Непалі.
Краще б в мене в ЗСУ на фронті.
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26.08.2026 22:41 Відповісти
+2
дегенерати, хоч в дупі негра сховаються, якби тільки не допомагати Україні бороти кацапію.
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26.08.2026 22:48 Відповісти

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