Повінь у Непалі: 53 українці вважаються зниклими безвісти, - МЗС

Туристична поліція Непалу повідомила, що внаслідок повені на кордоні Непалу та Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України.

Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв'язку з групою туристів — 46 громадян України — у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України", — заявили в міністерстві.

Посольства України в Індії та КНР тримають зв'язок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть допомогти встановити місцезнаходження українських громадян.

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Немає підтвердженої інформації про загиблих

У МЗС додали, що станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.

За особистим дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв'язку та здійснення інших необхідних дій.

Крім того, на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.

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Повінь у Непалі