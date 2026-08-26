Повінь у Непалі: 53 українці вважаються зниклими безвісти, - МЗС
Туристична поліція Непалу повідомила, що внаслідок повені на кордоні Непалу та Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України.
Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв'язку з групою туристів — 46 громадян України — у зоні стихійного лиха. Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України", — заявили в міністерстві.
Посольства України в Індії та КНР тримають зв'язок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть допомогти встановити місцезнаходження українських громадян.
Немає підтвердженої інформації про загиблих
У МЗС додали, що станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих.
За особистим дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв'язку та здійснення інших необхідних дій.
Крім того, на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку. На місці також залучений почесний консул України в Непалі.
Повінь у Непалі
- Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в Расуві, північному районі Непалу, і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею країни Катманду. Унаслідок селевого потоку в зоні інциденту було серйозно пошкоджено будинки, ринкові площі, пости охорони та іншу інфраструктуру.
- Щонайменше 90 людей загинули, а майже 400 зникли безвісти.
- Представники Відділу прогнозування повеней Непалу припускають, що прорив річки Бхотекоші міг статися через зсув ґрунту унаслідок землетрусу магнітудою 4,4, що стався вранці на території Тибету.
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А тут евклідовий простір-час, тетрадний формалізм, патерни Клауца-Клейна... і КУЯК!!!! Вони в Непалі.
Краще б в мене в ЗСУ на фронті.