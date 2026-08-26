Наводнение в Непале: 53 украинца числятся пропавшими без вести, — МИД
Туристическая полиция Непала сообщила, что вследствие наводнения на границе Непала и Тибета без вести пропали 53 гражданина Украины.
Об этом сообщила пресс-служба МИД в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов — 46 граждан Украины — в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации туристической полиции Непала, на данный момент вследствие бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины", — заявили в министерстве.
Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут помочь установить местонахождение украинских граждан.
Нет подтвержденной информации о погибших
В МИД добавили, что на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.
По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий.
Кроме того, на "горячую линию" МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.
Наводнение в Непале
- Внезапное наводнение началось утром 26 августа в Расуве, северном районе Непала, и распространилось на другие регионы ниже по течению, включая столицу страны Катманду. Вследствие селевого потока в зоне происшествия были серьезно повреждены дома, рыночные площади, посты охраны и другая инфраструктура.
- По меньшей мере 90 человек погибли, а почти 400 пропали без вести.
- Представители Отдела прогнозирования наводнений Непала предполагают, что прорыв реки Бхотекоши мог произойти из-за оползня, вызванного землетрясением магнитудой 4,4, которое произошло утром на территории Тибета.
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А тут евклідовий простір-час, тетрадний формалізм, патерни Клауца-Клейна... і КУЯК!!!! Вони в Непалі.
Краще б в мене в ЗСУ на фронті.