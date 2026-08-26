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Новости Наводнение в Непале
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Наводнение в Непале: 53 украинца числятся пропавшими без вести, — МИД

Наводнение в Непале 2026 год

Туристическая полиция Непала сообщила, что вследствие наводнения на границе Непала и Тибета без вести пропали 53 гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов — 46 граждан Украины — в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации туристической полиции Непала, на данный момент вследствие бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины", — заявили в министерстве.

Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут помочь установить местонахождение украинских граждан.

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Нет подтвержденной информации о погибших

В МИД добавили, что на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.

По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий.

Кроме того, на "горячую линию" МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

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Наводнение в Непале

  • Внезапное наводнение началось утром 26 августа в Расуве, северном районе Непала, и распространилось на другие регионы ниже по течению, включая столицу страны Катманду. Вследствие селевого потока в зоне происшествия были серьезно повреждены дома, рыночные площади, посты охраны и другая инфраструктура.
  • По меньшей мере 90 человек погибли, а почти 400 пропали без вести.
  • Представители Отдела прогнозирования наводнений Непала предполагают, что прорыв реки Бхотекоши мог произойти из-за оползня, вызванного землетрясением магнитудой 4,4, которое произошло утром на территории Тибета.

Автор: 

МИД (7322) наводнение (462) Непал (94) украинцы (2966)
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Топ комментарии
+5
То есть в совершенно буднее время, там было столько туристов, причем не во всем Непале, а просто в опасной зоне. Там что, свои клубы ухилянтов уже есть, или это те кто на Эверест поползли? Неплохой результат для воющей страны, одно разрешение на подъем туда тысяч 70 стоило ещё лет 8-10 назад.
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26.08.2026 22:24 Ответить
+4
..з Тиси
А тут евклідовий простір-час, тетрадний формалізм, патерни Клауца-Клейна... і КУЯК!!!! Вони в Непалі.
Краще б в мене в ЗСУ на фронті.
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26.08.2026 22:41 Ответить
+1
Не зрозуміло, що в настільки дикому місці (28.279316843561492, 85.37763375343171) за 60км від Катманду могли робити відразу 53 українці?
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26.08.2026 22:32 Ответить

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