Наводнение в Непале: 53 украинца числятся пропавшими без вести, — МИД

Туристическая полиция Непала сообщила, что вследствие наводнения на границе Непала и Тибета без вести пропали 53 гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В МИД поступило обращение о потере сегодня утром связи с группой туристов — 46 граждан Украины — в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации туристической полиции Непала, на данный момент вследствие бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины", — заявили в министерстве.

Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут помочь установить местонахождение украинских граждан.

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Нет подтвержденной информации о погибших

В МИД добавили, что на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.

По личному поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий.

Кроме того, на "горячую линию" МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

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Наводнение в Непале