Протесты в Непале: посольство Украины не получало обращений об эвакуации граждан

Масштабные протесты в Непале. Горит здание парламента

По состоянию на 9 сентября посольство Украины не получало обращений от своих граждан относительно эвакуации из Непала, где происходят масштабные протесты против властей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспыльному сообщил второй секретарь посольства Украины в Индии Владимир Притула.

Посольство Украины в Индии по совместительству представляет страну в Непале.

По словам секретаря посольства, в Непале на консульском учете находится один гражданин Украины, который постоянно проживает в стране.

"Кроме того, консульское подразделение Посольства поддерживает связь с другими украинскими гражданами, которым предоставлялись консульские услуги. Все они находятся в безопасности. Сообщений о травмированных или пропавших граждан Украины в посольство не поступало", - сообщил Владимир Притула.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 20 погибших в результате масштабных протестов в Непале: премьер подал в отставку, горит здание парламента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он сообщил, что в Непале сейчас межсезонье, поэтому туристический сезон не ожидается.

По состоянию на 9 сентября в Непале находилась группа туристов из 11 украинцев.

"Посольство находится на постоянной связи с туристическим оператором. Обращений относительно эвакуации или другой помощи по состоянию на сейчас не поступало", - добавил Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непал заявляет, что РФ завербовала более 200 граждан на войну против Украины. Требует вернуть тела погибших солдат

Непал (92) посольство Украины (336) украинцы (3911) эвакуация (2173)
Хто у Непалі хоче перебрати на себе владу? Гуркі чи шерпи?
09.09.2025 22:28 Ответить
Скоріше за все, китайці.
09.09.2025 22:35 Ответить
Ну так, це ж "ісконно кєтайскіє тєріторіі", там же ж один з якихось прадавніх народів з території кєтаю приперся.
09.09.2025 22:51 Ответить
ОПЗЖ
09.09.2025 22:46 Ответить
😁
09.09.2025 22:52 Ответить
Ти ба, от що буває коли народ не терпіли.
09.09.2025 22:48 Ответить
Там вони раз на рік нетерпіли. А все одно у повній дупі.
09.09.2025 22:55 Ответить
Та судя по ленте событий там какой то угар. Крушат всё подряд. Явно военные власть ухватят. Наверно правильно.
09.09.2025 22:54 Ответить
Майдан?
09.09.2025 23:08 Ответить
 
 