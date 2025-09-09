Протесты в Непале: посольство Украины не получало обращений об эвакуации граждан

По состоянию на 9 сентября посольство Украины не получало обращений от своих граждан относительно эвакуации из Непала, где происходят масштабные протесты против властей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспыльному сообщил второй секретарь посольства Украины в Индии Владимир Притула.

Посольство Украины в Индии по совместительству представляет страну в Непале.

По словам секретаря посольства, в Непале на консульском учете находится один гражданин Украины, который постоянно проживает в стране.

"Кроме того, консульское подразделение Посольства поддерживает связь с другими украинскими гражданами, которым предоставлялись консульские услуги. Все они находятся в безопасности. Сообщений о травмированных или пропавших граждан Украины в посольство не поступало", - сообщил Владимир Притула.

Он сообщил, что в Непале сейчас межсезонье, поэтому туристический сезон не ожидается.

По состоянию на 9 сентября в Непале находилась группа туристов из 11 украинцев.

"Посольство находится на постоянной связи с туристическим оператором. Обращений относительно эвакуации или другой помощи по состоянию на сейчас не поступало", - добавил Притула.

