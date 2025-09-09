УКР
Новини Протести у Непалі
Протести у Непалі: посольство України не отримувало звернень щодо евакуації громадян

Масштабні протести у Непалі. Горить будівля парламенту

Станом на 9 вересня посольство України не отримувало звернень від своїх громадян щодо евакуації з Непалу, де відбуваються масштабні протести проти влади країни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив другий секретар посольства України в Індії Володимир Притула.

Посольство України в Індії за сумісництвом представляє країну в Непалі.

За словами секретаря посольства, у Непалі на консульському обліку перебуває один громадянин України, який постійно проживає у країні.

"Крім того, консульський підрозділ Посольства підтримує зв’язок з іншими українськими громадянами, яким надавалися консульські послуги. Усі вони перебувають у безпеці. Повідомлень про травмованих чи зниклих громадян України до Посольства не надходило", - повідомив Володимир Притула.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 20 загиблих внаслідок масштабних протестів у Непалі: прем'єр подав у відставку, горить будівля парламенту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він повідомив, що у Непалі зараз міжсезоння, тому туристичний сезон не очікується.

Станом на 9 вересня у Непалі перебувала група туристів із 11 українців.

"Посольство перебуває на постійному зв’язку із туристичним оператором. Звернень щодо евакуації або іншої допомоги станом на зараз не надходило", - додав Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непал заявляє, що РФ завербувала понад 200 громадян на війну проти України. Вимагає повернути тіла загиблих солдатів

Непал (23) посольство України (288) українці (2593) евакуація (2414)
Сортувати:
Хто у Непалі хоче перебрати на себе владу? Гуркі чи шерпи?
показати весь коментар
09.09.2025 22:28 Відповісти
Скоріше за все, китайці.
показати весь коментар
09.09.2025 22:35 Відповісти
Ну так, це ж "ісконно кєтайскіє тєріторіі", там же ж один з якихось прадавніх народів з території кєтаю приперся.
показати весь коментар
09.09.2025 22:51 Відповісти
ОПЗЖ
показати весь коментар
09.09.2025 22:46 Відповісти
😁
показати весь коментар
09.09.2025 22:52 Відповісти
Ти ба, от що буває коли народ не терпіли.
показати весь коментар
09.09.2025 22:48 Відповісти
Там вони раз на рік нетерпіли. А все одно у повній дупі.
показати весь коментар
09.09.2025 22:55 Відповісти
Та судя по ленте событий там какой то угар. Крушат всё подряд. Явно военные власть ухватят. Наверно правильно.
показати весь коментар
09.09.2025 22:54 Відповісти
Майдан?
показати весь коментар
09.09.2025 23:08 Відповісти
 
 