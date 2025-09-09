Протести у Непалі: посольство України не отримувало звернень щодо евакуації громадян

Станом на 9 вересня посольство України не отримувало звернень від своїх громадян щодо евакуації з Непалу, де відбуваються масштабні протести проти влади країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив другий секретар посольства України в Індії Володимир Притула.

Посольство України в Індії за сумісництвом представляє країну в Непалі.

За словами секретаря посольства, у Непалі на консульському обліку перебуває один громадянин України, який постійно проживає у країні.

"Крім того, консульський підрозділ Посольства підтримує зв’язок з іншими українськими громадянами, яким надавалися консульські послуги. Усі вони перебувають у безпеці. Повідомлень про травмованих чи зниклих громадян України до Посольства не надходило", - повідомив Володимир Притула.

Він повідомив, що у Непалі зараз міжсезоння, тому туристичний сезон не очікується.

Станом на 9 вересня у Непалі перебувала група туристів із 11 українців.

"Посольство перебуває на постійному зв’язку із туристичним оператором. Звернень щодо евакуації або іншої допомоги станом на зараз не надходило", - додав Притула.

