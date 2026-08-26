Смертоносное наводнение в Непале: МИД проверяет информацию о двух пропавших украинцах

Министерство иностранных дел Украины заявило, что среди погибших и пострадавших вследствие наводнения на границе между Непалом и Тибетом украинцев не обнаружено, однако поступили два обращения о потере связи с двумя гражданами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что выясняет МИД

В ведомстве отметили, что посольства Украины в Индии и КНР оперативно обратились с запросами в компетентные органы относительно возможного наличия граждан Украины среди пострадавших вследствие оползней на границе между Тибетом и Непалом. На данный момент информация о погибших или пострадавших украинцах отсутствует.

"На данный момент на горячие линии МИД поступило два обращения: одно о возможном исчезновении гражданки Украины в указанном районе, второе — о потере связи с гражданином Украины. Оба обращения оперативно обрабатываются", — сообщили в министерстве.

По данным МИД, департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР осуществляют мониторинг ситуации и разрабатывают рекомендации для украинцев в регионе, которые будут размещены на веб-ресурсах дипломатических учреждений.

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Наводнение в Непале

Внезапное наводнение началось утром 26 августа в Расуве, северном районе Непала, и распространилось на другие регионы ниже по течению, включая столицу страны Катманду. Вследствие селевого потока в зоне происшествия были серьезно повреждены дома, рыночные площади, посты охраны и другая инфраструктура.

По меньшей мере 90 человек погибли, а почти 400 пропали без вести.

Представители Отдела прогнозирования наводнений Непала предполагают, что прорыв реки Бхотекоши мог произойти из-за оползня, вызванного землетрясением магнитудой 4,4, которое произошло утром на территории Тибета.

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