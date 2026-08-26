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Новини Повінь у Непалі
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Смертельна повінь у Непалі: МЗС перевіряє інформацію про двох зниклих українців

Повінь у Непалі 2026 рік

Міністерство закордонних справ України заявило, що серед загиблих і постраждалих у повені на кордоні між Непалом і Тибетом українців не виявлено, однак надійшло два звернення про втрату зв'язку з двома громадянами.

Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Що з'ясовує МЗС

У відомстві зазначили, що посольства України в Індії та КНР оперативно звернулися із запитами до компетентних органів щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих унаслідок зсувів ґрунту на кордоні між Тибетом і Непалом. Наразі інформація про загиблих чи постраждалих українців відсутня.

"Станом на зараз на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення: одне про можливе зникнення громадянки України у вказаному районі, друге — про втрату зв'язку з громадянином України. Обидва звернення оперативно опрацьовуються", — повідомили в міністерстві.

За даними МЗС, департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР здійснюють моніторинг ситуації та розробляють рекомендації для українців у регіоні, які розмістять на вебресурсах дипломатичних установ.

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Повінь у Непалі

  • Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в Расуві, північному районі Непалу, і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею країни Катманду. Унаслідок селевого потоку в зоні інциденту було серйозно пошкоджено будинки, ринкові площі, пости охорони та іншу інфраструктуру.
  • Щонайменше 90 людей загинули, а майже 400 зникли безвісти.
  • Представники Відділу прогнозування повеней Непалу припускають, що прорив річки Бхотекоші міг статися через зсув ґрунту унаслідок землетрусу магнітудою 4,4, що стався вранці на території Тибету.

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