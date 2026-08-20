Сибіга обговорив із заступницею генсека ООН безпеку гуманітарної допомоги в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із заступницею генерального секретаря ООН з питань безпеки та охорони Жанін Генніс-Плассхарт, яка вперше прибула з візитом до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

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Гуманітарна допомога під російськими атаками

Під час зустрічі сторони обговорили підтримку безперебійної роботи ООН в Україні, особливо для надання гуманітарної допомоги людям, які її потребують.

Сибіга наголосив, що це важливо через дії Росії, яка, за його словами, перешкоджає доставці гуманітарної допомоги та блокує доступ до тимчасово окупованих територій.

"Ми покладаємося на підтримку Управління ООН з питань безпеки для забезпечення безперебійної діяльності ООН в Україні, особливо для допомоги українцям, які потребують гуманітарної підтримки", – зазначив Сибіга.

Міністр також нагадав, що протягом останніх місяців російські війська атакували гуманітарні конвої ООН та Всесвітньої продовольчої програми. Крім того, росіяни знищували склади УВКБ ООН, Всесвітньої продовольчої програми, ВООЗ та Українського Червоного Хреста.

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Візит до Києва та прифронтового Нікополя

Сибіга зазначив, що Росія атакувала Київ сотнями безпілотників і десятками ракет у день, коли столицю відвідували два високопосадовці ООН у ранзі заступника генерального секретаря – Том Флетчер та Жанін Генніс-Плассхарт.

За словами міністра, це стало ще одним проявом повної неповаги Росії до ООН, її Статуту, принципів і міжнародного порядку.

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Генніс-Плассхарт також відвідала прифронтові регіони, зокрема Нікополь, який розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту та постійно перебуває під загрозою російських атак.

Міністр зазначив, що вона стала однією з небагатьох високопосадовців, які відвідали район високого ризику та на власні очі побачили умови, в яких щодня живуть і працюють українці та гуманітарні працівники.

Крім того, сторони обговорили посилення безпеки гуманітарної операції ООН в Україні. Йшлося про те, щоб усі, хто потребує допомоги, могли її отримати, а гуманітарні працівники виконували свою роботу без ризику для життя.

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