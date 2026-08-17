За рекордною кількістю вбитих українців мають йти жорсткі рішення щодо РФ, а не занепокоєння, - Сибіга про звіт ООН

Останній звіт Управління ООН з прав людини має привернути увагу світу. Лише за липень Росія вбила щонайменше 437 цивільних і поранила 2 610 по всій Україні - це найвищий місячний показник втрат серед цивільних з травня 2022 року.

Про це повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Жертви серед дітей

За його словами, загинули 17 дітей, ще 166 отримали поранення - це найвищий місячний показник постраждалих дітей з квітня 2022 року.

"За цим зростанням кількості смертей серед цивільних стоїть одне ім'я: Росія. Будучи не в змозі досягти жодної мети на полі бою, Москва нарощує ракетні, дронові та бомбові удари по всій Україні, несучи все більше смертей та руйнувань у наші міста", - наголошує український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я мирно спала: мама та 9-річний син загинули внаслідок удару РФ по Сумщині. У батька та бабусі - опіки

Він також нагадав, що лише на зброю великої дальності припало 38% усіх жертв серед цивільних у липні. Це система навмисного терору, яка має бути задокументована, розслідувана та притягнута до відповідальності. Кожен російський командир і посадовець, відповідальний за ці атаки, має знати, що докази збираються і правосуддя неодмінно настане.

Потрібен реальний тиск на РФ

"Саме тому за рекордною кількістю вбитих і поранених цивільних не може йти просто чергове висловлене занепокоєння. За цим мають йти рішення. Санкції, які завдають болю, протиповітряна оборона, яка рятує життя, тиск, який змінює розрахунки Москви, та відповідальність, від якої Росії не втекти.

Путін повинен зрозуміти, що більше вбивств українців ані покращить позиції Росії на полі бою, ані посилить її позиції за столом переговорів. Чи деінде. Це лише збільшить ціну, яку Росія платить за цю війну", - резюмує Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У липні в Україні загинуло найбільше цивільних з квітня 2022 року, - ООН

Що передувало?