За рекордным количеством убитых украинцев должны последовать жесткие решения в отношении РФ, а не беспокойство, - Сибига о докладе ООН

Последний отчет Управления ООН по правам человека должен привлечь внимание всего мира. Только за июль Россия убила не менее 437 мирных жителей и ранила 2 610 по всей Украине — это самый высокий месячный показатель потерь среди мирного населения с мая 2022 года.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы среди детей

По его словам, погибли 17 детей, еще 166 получили ранения — это самый высокий месячный показатель пострадавших детей с апреля 2022 года.

"За этим ростом числа смертей среди гражданского населения стоит одно имя: Россия. Не сумев достичь ни одной цели на поле боя, Москва наращивает ракетные, дронные и бомбовые удары по всей Украине, принося все больше смертей и разрушений в наши города", — подчеркивает украинский министр.

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Он также напомнил, что только на оружие большой дальности пришлось 38% всех жертв среди гражданского населения в июле. Это система преднамеренного террора, которая должна быть задокументирована, расследована и привлечена к ответственности. Каждый российский командир и чиновник, ответственный за эти атаки, должен знать, что доказательства собираются и правосудие непременно восторжествует.

Необходимо оказать реальное давление на РФ

"Именно поэтому за рекордным количеством убитых и раненых гражданских лиц не может следовать просто очередное выражение обеспокоенности. За этим должны следовать решения. Санкции, которые причиняют боль, противовоздушная оборона, которая спасает жизни, давление, которое меняет расчеты Москвы, и ответственность, от которой России не уйти.

Путин должен понять, что дальнейшие убийства украинцев ни улучшат позиции России на поле боя, ни укрепят ее позиции за столом переговоров. Нигде. Это лишь увеличит цену, которую Россия платит за эту войну", — резюмирует Сибига.

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