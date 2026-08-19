10 гуманітарних працівників загинули і 39 поранені цього року під час виконання своїх обов’язків, - МЗС

Сьогодні, 19 серпня, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міністерство закордонних справ України приєднується до вшанування гуманітарних працівників, рятувальників, парамедиків, волонтерів та всіх, хто присвятив своє життя безкорисливій допомозі й підтримці інших.

Про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки на гуманітарний персонал

Так, зауважується, що від перших днів повномасштабного вторгнення РФ демонструє зневагу до принципів гуманності та фундаментальних норм міжнародного гуманітарного права.

"На жаль, 2026 рік не став винятком: продовжується тенденція до збільшення кількості атак на гуманітарний персонал, а також на операції з порятунку та надання допомоги людям, які її потребують. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, упродовж 2026 року під час виконання своїх обов’язків загинули 10 осіб, ще щонайменше 39 були поранені",- йдеться в повідомленні.

У МЗС ушанували пам’ять усіх, хто загинув, рятуючи життя інших. Наголошується на невідворотності притягнення до відповідальності та покарання всіх винних у скоєнні цих злочинів.

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Також зазначається, що атаки Росії мають цілеспрямований і навмисний характер. Російські війська завдають повторних ударів по вже уражених об’єктах цивільної та критичної інфраструктури, свідомо наражають на небезпеку рятувальників і медичних працівників, полюють на гуманітарний транспорт, а також знищують склади з гуманітарною допомогою.

РФ атакує ООН

У МЗС додали, що РФ атакує не лише Україну, але й ООН, яка допомагає Україні в подоланні гуманітарної кризи. Лише протягом останніх кількох місяців російські удари суттєво пошкодили складські приміщення Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Дитячого фонду ООН та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Внаслідок цих атак Росія знищила гуманітарну допомогу на мільйони доларів, позбавивши сотні тисяч громадян України доступу до життєво необхідної підтримки. Кричущим порушенням є і цілеспрямовані атаки на чітко позначені автомобілі ООН, які доставляють гуманітарні вантажі та персонал.

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Окуповані території

Крім того, складною залишається ситуація і на тимчасово окупованих Росією територіях України. Бездіяльність окупаційної влади та систематичне порушення норм міжнародного гуманітарного права призвели до того, що мільйони українців, які фактично перебувають у заручниках кремлівського режиму, опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

МЗС висловило вдячність усім партнерам за підтримку гуманітарного реагування в Україні та щоденну роботу, яка допомагає рятувати життя громадян і забезпечувати їх найнеобхіднішим.

Окремо відзначено важливу роль міжнародних організацій, зокрема установ системи ООН, які забезпечують гуманітарне реагування та підтримують українців у найбільш постраждалих і прифронтових районах.

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