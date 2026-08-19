10 гуманитарных работников погибли и 39 получили ранения в этом году при исполнении своих обязанностей, - МИД

Сегодня, 19 августа, во Всемирный день гуманитарной помощи, Министерство иностранных дел Украины присоединяется к чествованию гуманитарных работников, спасателей, парамедиков, волонтеров и всех, кто посвятил свою жизнь бескорыстной помощи и поддержке других.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нападения на гуманитарный персонал

Так, отмечается, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ демонстрирует пренебрежение принципами гуманности и фундаментальными нормами международного гуманитарного права.

"К сожалению, 2026 год не стал исключением: сохраняется тенденция к увеличению числа нападений на гуманитарный персонал, а также на операции по спасению и оказанию помощи людям, которые в ней нуждаются. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в течение 2026 года при исполнении своих обязанностей погибли 10 человек, еще как минимум 39 были ранены", — говорится в сообщении.

В МИД почтили память всех, кто погиб, спасая жизни других. Подчеркивается неизбежность привлечения к ответственности и наказания всех виновных в совершении этих преступлений.

Смотрите также: Россия атакует экстренные службы: на Сумщине под удар попали спасатели, на Харьковщине - газовики. ФОТОрепортаж

Также отмечается, что атаки России носят целенаправленный и преднамеренный характер. Российские войска наносят повторные удары по уже пораженным объектам гражданской и критической инфраструктуры, сознательно подвергают опасности спасателей и медицинских работников, охотятся на гуманитарный транспорт, а также уничтожают склады с гуманитарной помощью.

РФ атакует ООН

В МИД добавили, что РФ атакует не только Украину, но и ООН, которая помогает Украине в преодолении гуманитарного кризиса. Только за последние несколько месяцев российские удары существенно повредили складские помещения Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения. В результате этих атак Россия уничтожила гуманитарную помощь на миллионы долларов, лишив сотни тысяч граждан Украины доступа к жизненно необходимой поддержке. Вопиющим нарушением являются и целенаправленные атаки на четко обозначенные автомобили ООН, доставляющие гуманитарные грузы и персонал.

Читайте также: Гуманитарный склад ООН поврежден в результате вражеской атаки в Днепре

Оккупированные территории

Кроме того, сложной остается ситуация и на временно оккупированных Россией территориях Украины. Бездействие оккупационных властей и систематическое нарушение норм международного гуманитарного права привели к тому, что миллионы украинцев, которые фактически находятся в заложниках у кремлевского режима, оказались на грани гуманитарной катастрофы.

МИД выразило благодарность всем партнерам за поддержку гуманитарных мер в Украине и ежедневную работу, которая помогает спасать жизни граждан и обеспечивать их самым необходимым.

Отдельно отмечена важная роль международных организаций, в частности учреждений системы ООН, которые обеспечивают гуманитарное реагирование и поддерживают украинцев в наиболее пострадавших и прифронтовых районах.

Читайте: Гуманитарная катастрофа в оккупированных районах: ООН заявляет об отсутствии поставок продовольствия в Олешки и коллапсе системы здравоохранения