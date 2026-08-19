Представник ООН в Україні: Росія порушує правила, які мала б захищати, а право вето дозволяє їй уникати наслідків

Росія як постійний член Ради Безпеки ООН веде війну проти України, порушує Статут організації та міжнародне гуманітарне право, але завдяки праву вето може блокувати рішення щодо власних дій. Представник генсека ООН в Україні Матіас Шмале вважає цю ситуацію свідченням того, що нинішня система більше не відповідає своєму призначенню та без фундаментальної реформи може зрештою зруйнуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шмале заявив в інтерв'ю британському The Telegraph.

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Росія порушує правила ООН і сама може блокувати рішення

Шмале назвав анахронізмом систему, за якої п'ять постійних членів Ради Безпеки – Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція – мають право вето.

"Україна є прикладом цього: один із членів Ради Безпеки порушує норми, які ми відстоюємо, і може використовувати право вето, щоб уникнути відповідальності", – сказав він.

За словами представника ООН, саме ця суперечність демонструє неспроможність нинішньої моделі.

"Це показує, що ми більше не відповідаємо своєму призначенню... У не такому вже й далекому майбутньому ми можемо побачити крах того, що маємо", – попередив Шмале.

Він наголосив, що ООН як інструмент держав-членів змушена діяти обережно, однак у випадку війни проти України ситуація є однозначною.

"Ми маємо визнати правду: постійний член нашої Ради Безпеки розпочав цю війну і, як доведено, нехтує міжнародним гуманітарним правом", – заявив представник ООН.

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Шмале вказав на удари РФ по цивільних та "дронові сафарі"

Серед російських порушень Шмале окремо назвав удари по українській енергетичній інфраструктурі, навмисні атаки на цивільних та так звані "дронові сафарі" – систематичне полювання російських операторів безпілотників на мирних жителів.

Як приклад The Telegraph наводить Херсон, де російські дрони регулярно атакують цивільних. Зокрема, 4 серпня було зафіксовано, як безпілотник переслідував і тяжко поранив 52-річного продавця овочів на відкритому ринку в Таврійському районі міста.

Шмале назвав такі відеозаписи доказом серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та заявив про "повну зневагу до життя цивільних" з боку російських військових.

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"Можливо, нам доведеться зруйнуватися, щоб створити щось нове"

На думку Шмале, для збереження ООН необхідна фундаментальна реформа системи управління, миротворчої та політичної діяльності.

Одним із варіантів він назвав розширення повноважень інших держав або позбавлення п'яти постійних членів Ради Безпеки права вето.

"Якби ми мали можливість створити цю систему заново, я однозначно вважав би неправильним надавати обраним кільком державам право вето або постійного членства", – сказав він.

Представник ООН порівняв нинішню ситуацію з долею Ліги Націй, яка була створена після Першої світової війни, але виявилася нездатною виконувати покладені на неї завдання.

"Лігу Націй створили для вирішення спільних проблем, а коли держави-члени зрозуміли, що вона не здатна цього робити, вона перестала відповідати своєму призначенню. Вони відмовилися від неї і створили щось нове", – зазначив Шмале.

За його словами, він сподівається, що країни знайдуть політичну волю реформувати ООН до того, як організація припинить існування.

"Але, на жаль, я вважаю цілком реалістичним варіант, що нам, можливо, доведеться зруйнуватися, щоб створити щось нове", – підсумував представник ООН в Україні.

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