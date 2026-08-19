Представитель ООН в Украине: Россия нарушает правила, которые должна была бы защищать, а право вето позволяет ей избегать последствий

Россия, являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, ведет войну против Украины, нарушает Устав организации и международное гуманитарное право, но благодаря праву вето может блокировать решения, касающиеся собственных действий. Представитель генсека ООН в Украине Матиас Шмале считает эту ситуацию свидетельством того, что нынешняя система больше не соответствует своему назначению и без фундаментальной реформы может в конечном итоге разрушиться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шмале заявил в интервью британской газете The Telegraph.

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Россия нарушает правила ООН и сама может блокировать решения

Шмале назвал анахронизмом систему, при которой пять постоянных членов Совета Безопасности - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - обладают правом вето.

"Украина является примером этого: один из членов Совета Безопасности нарушает нормы, которые мы отстаиваем, и может использовать право вето, чтобы избежать ответственности", - сказал он.

По словам представителя ООН, именно это противоречие демонстрирует несостоятельность нынешней модели.

"Это показывает, что мы больше не соответствуем своему предназначению... В не столь уж отдаленном будущем мы можем стать свидетелями краха того, что у нас есть", - предупредил Шмале.

Он подчеркнул, что ООН как инструмент государств-членов вынуждена действовать осторожно, однако в случае войны против Украины ситуация однозначна.

"Мы должны признать правду: постоянный член нашего Совета Безопасности развязал эту войну и, как доказано, пренебрегает международным гуманитарным правом", - заявил представитель ООН.

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Шмале указал на удары РФ по гражданским лицам и "дроновые сафари"

Среди российских нарушений Шмале отдельно назвал удары по украинской энергетической инфраструктуре, преднамеренные атаки на гражданских и так называемые "дроновые сафари" - систематическую охоту российских операторов беспилотников на мирных жителей.

В качестве примера The Telegraph приводит Херсон, где российские дроны регулярно атакуют гражданских. В частности, 4 августа было зафиксировано, как беспилотник преследовал и тяжело ранил 52-летнего продавца овощей на открытом рынке в Таврическом районе города.

Шмале назвал такие видеозаписи доказательством серьезных нарушений международного гуманитарного права и заявил о "полном пренебрежении к жизни гражданских лиц" со стороны российских военных.

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"Возможно, нам придется разрушиться, чтобы создать что-то новое"

По мнению Шмале, для сохранения ООН необходима фундаментальная реформа системы управления, миротворческой и политической деятельности.

Одним из вариантов он назвал расширение полномочий других государств или лишение пяти постоянных членов Совета Безопасности права вето.

"Если бы у нас была возможность создать эту систему заново, я однозначно считал бы неправильным предоставлять избранным нескольким государствам право вето или постоянного членства", - сказал он.

Представитель ООН сравнил нынешнюю ситуацию с судьбой Лиги Наций, которая была создана после Первой мировой войны, но оказалась неспособной выполнять возложенные на нее задачи.

"Лига Наций была создана для решения общих проблем, а когда государства-члены поняли, что она не способна этого делать, она перестала соответствовать своему назначению. Они отказались от неё и создали нечто новое", - отметил Шмале.

По его словам, он надеется, что страны найдут политическую волю для реформирования ООН до того, как организация прекратит свое существование.

"Но, к сожалению, я считаю вполне реалистичным вариант, что нам, возможно, придется разрушиться, чтобы создать что-то новое", – подытожил представитель ООН в Украине.

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