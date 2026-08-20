Сибига обсудил с заместителем генсека ООН вопросы безопасности гуманитарной помощи в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам безопасности и охраны Жанин Хеннис-Плассхарт, которая впервые прибыла с визитом в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Украины Андрея Сибиги в социальной сети Х.

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Гуманитарная помощь под российскими атаками

В ходе встречи стороны обсудили поддержку бесперебойной работы ООН в Украине, особенно в сфере оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

Сибига подчеркнул, что это важно из-за действий России, которая, по его словам, препятствует доставке гуманитарной помощи и блокирует доступ к временно оккупированным территориям.

"Мы рассчитываем на поддержку Управления ООН по вопросам безопасности для обеспечения бесперебойной деятельности ООН в Украине, особенно для оказания помощи украинцам, нуждающимся в гуманитарной поддержке", — отметил Сибига.

Министр также напомнил, что в течение последних месяцев российские войска атаковали гуманитарные конвои ООН и Всемирной продовольственной программы. Кроме того, россияне уничтожали склады УВКБ ООН, Всемирной продовольственной программы, ВОЗ и Украинского Красного Креста.

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Визит в Киев и прифронтовой Никополь

Сибига отметил, что Россия атаковала Киев сотнями беспилотников и десятками ракет в тот день, когда столицу посещали два высокопоставленных чиновника ООН в ранге заместителя генерального секретаря — Том Флетчер и Жанин Хеннис-Плассхарт.

По словам министра, это стало еще одним проявлением полного неуважения России к ООН, ее Уставу, принципам и международному порядку.

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Хеннис-Плассхарт также посетила прифронтовые регионы, в частности Никополь, который расположен всего в нескольких километрах от линии фронта и постоянно находится под угрозой российских атак.

Министр отметил, что она стала одной из немногих высокопоставленных должностных лиц, посетивших район повышенного риска и собственными глазами увидевших условия, в которых ежедневно живут и работают украинцы и гуманитарные работники.

Кроме того, стороны обсудили усиление безопасности гуманитарной операции ООН в Украине. Речь шла о том, чтобы все, кто нуждается в помощи, могли ее получить, а гуманитарные работники выполняли свою работу без риска для жизни.

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