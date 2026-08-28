Усі платні зали очікування на вокзалах України до ранку п’ятниці будуть безкоштовними – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" через ворожу повітряну атаку зробила всі платні зали очікування на вокзалах України безкоштовними до ранку п’ятниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у телеграм-каналі.

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Пасажири можуть безкоштовно перечекати затримки

У компанії зазначили, що вокзали залишаються відкритими для пасажирів, поки залізничники працюють над відновленням графіка та безпечним рухом поїздів.

Для пасажирів доступні вода та чай. Також на вокзалах працюють "Пункти незламності", де можна зарядити пристрої та перечекати вимушене очікування.

"У складні моменти ми не залишаємо пасажирів сам на сам із ситуацією: залізниця продовжує працювати та робить усе можливе, щоб кожен дістався місця призначення безпечно", — наголосили в "Укрзалізниці".

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За квитки можна повернути повну суму

В "Укрзалізниці" також пояснили, що пасажири, які через затримку поїзда не змогли здійснити посадку, можуть скористатися сервісом претензійного повернення коштів.

У такому разі компанія поверне повну вартість квитка.

Від початку повномасштабної війни РФ пошкодила 492 локомотиви та 249 вагонів в Україні.