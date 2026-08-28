РФ вдарила по Сумах із РСЗВ: семеро постраждалих, пошкоджені склади та авто

Російські війська завдали чергового удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, семеро людей постраждали та були госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

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"Зафіксовано черговий ворожий удар по території Сум. Попередньо, ворог застосував реактивну систему залпового вогню", - ідеться в повідомленні.

У Зарічному районі міста пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.

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Постраждалі в Сумах

На цей час відомо про семеро постраждалих, яких госпіталізовано. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.



На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

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