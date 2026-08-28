РФ вдарила по Сумах із РСЗВ: семеро постраждалих, пошкоджені склади та авто
Російські війська завдали чергового удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, семеро людей постраждали та були госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
"Зафіксовано черговий ворожий удар по території Сум. Попередньо, ворог застосував реактивну систему залпового вогню", - ідеться в повідомленні.
У Зарічному районі міста пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.
Постраждалі в Сумах
На цей час відомо про семеро постраждалих, яких госпіталізовано. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.
На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль