Удар КАБами по Сумах: 14 постраждалих, серед них дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 10 серпня росіяни скинули на Суми п’ять КАБів. Унаслідок атаки поранені п’ятеро людей, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

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Влучання відбулося на трьох локаціях у Зарічному та Ковпаківському районах Сум.



Попередньо травмовано 5 людей. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окрім того, пошкоджено приватні оселі, багатоквартирні будинки, обʼєкти інфраструктури.

"Попередньо, загиблих немає", - повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"Знову ніч вибухів, знову пошкоджені будинки, знову біль і страх для наших людей. Ворог продовжує бити по Сумах… Усі служби працюють. Допомога людям буде надана", - додав Кобзар.

Оновлення

Згодом зранку начальник ОВА Олег Григоров повідомив, що у Сумах зросла кількість потерпілих.

"14 людей постраждали внаслідок нічних ударів КАБ по Сумах. На щастя, важких поранених немає. У більшості – легкі травми або гостра реакція на стрес.

Серед постраждалих – 14-річна дитина. У неї гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.



Триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

Наслідки атаки











Що передувало?

В Одеській області внаслідок масованого ракетно-дронового удару, який стався в ніч на 9 серпня, постраждали вже 14 людей.

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