1 015 4
РФ вдарила КАБами та БпЛА по Сумах, в області атаковано поштове відділення: є постраждалі. ФОТОрепортаж
У ніч на 7 серпня російські загарбники завдали комбінованого удару по Сумах.
Про це заявив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, рашисти били двома КАБами, а також безпілотниками різних типів.
Двоє людей дістали поранення. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
"Попередньо, стан постраждалих неважкий. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури", - зазначили в ОВА.
Інші удари
Вночі окупанти також атакували поштове відділення у Глухівській громаді ударним БпЛА.
"Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали", - додав глава області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль