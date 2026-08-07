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РФ вдарила КАБами та БпЛА по Сумах, в області атаковано поштове відділення: є постраждалі. ФОТОрепортаж

У ніч на 7 серпня російські загарбники завдали комбінованого удару по Сумах.

Про це заявив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, рашисти били двома КАБами, а також безпілотниками різних типів.

Двоє людей дістали поранення. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

"Попередньо, стан постраждалих неважкий. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури", - зазначили в ОВА.

Наслідки ударів по Сумах та області 7 серпня
Наслідки ударів по Сумах та області 7 серпня

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Інші удари

Вночі окупанти також атакували поштове відділення у Глухівській громаді ударним БпЛА.

"Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали", - додав глава області.

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Наслідки ударів по Сумах та області 7 серпня
Наслідки ударів по Сумах та області 7 серпня

Автор: 

обстріл (36050) Сумська область (4891) Суми (1034) Сумський район (689)
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