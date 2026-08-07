147 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 114 цілей. ІНФОГРАФІКА

Росія у ніч на 7 серпня випустила по Україні 147 БпЛА різних типів.

Про це йдеться у зведенні Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed (зокрема реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Було зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.

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