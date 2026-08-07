147 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 114 целей. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 7 августа Россия запустила по Украине 147 БПЛА различных типов.
Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, были зафиксированы пуски БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Было зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 15 точках, а также падение обломков в 4 точках.
В настоящее время атака противника продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.
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