147 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 114 целей. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 августа Россия запустила по Украине 147 БПЛА различных типов.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, были зафиксированы пуски БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Смотрите также: Украинские пилоты на истребителях Су-27 двумя ударами GBU ликвидировали пункт управления операторами БПЛА РФ. ВИДЕО

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Было зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 15 точках, а также падение обломков в 4 точках.

В настоящее время атака противника продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

Читайте: Крым этой ночью подвергся массированной атаке дронов: взрывы раздавались в нескольких городах