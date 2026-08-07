Крым этой ночью подвергся массированной атаке дронов: взрывы были слышны в нескольких городах

В ночь на 7 августа временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели сразу в нескольких районах полуострова, в частности в Севастополе, Феодосии, Керчи, на военном аэродроме "Гвардейское" и вблизи Алушты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Очевидцы сообщали о серии взрывов в Севастополе, Феодосии, Керчи, районе военного аэродрома "Гвардейское" и под Алуштой.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в Севастополе действовали мобильные огневые группы, при этом воздушная тревога не объявлялась.

Очевидцы также сообщали о мощном взрыве в районе мыса Фиолент, от которого задрожали окна.

Кроме того, взрывы и стрельбу слышали в Керчи. На фоне атаки было временно перекрыто движение по Керченскому мосту.

В Феодосии сообщили о вероятном поражении района скопления техники

По информации местных пабликов, в Феодосии вспыхнул сильный пожар. Сначала сообщалось о возможном возгорании в районе нефтебазы, однако впоследствии появилась информация, что под ударом, вероятно, оказалось скопление российской военной техники в районе бывшего 13-го военного городка на Керченском шоссе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

На аэродроме "Гвардейское" мог вспыхнуть пожар

Также сообщается о взрывах в районе военного аэродрома "Гвардейское". По словам очевидцев, после серии ударов там возник масштабный пожар, было видно как минимум два очага возгорания, а также слышались детонации боеприпасов.

По предварительным данным, мог загореться склад горюче-смазочных материалов. Сообщается, что удары фиксировались в промежутках между 03:30–03:39 и 04:34–04:47.

По информации из открытых источников, аэродром "Гвардейское" российские войска используют, в частности, для запуска ударных беспилотников типа "Шахед".

На данный момент официального подтверждения информации о последствиях атаки нет.

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