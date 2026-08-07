Крим цієї ночі масовано атакували дрони: вибухи лунали у кількох містах
У ніч проти 7 серпня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали одразу в кількох районах півострова, зокрема в Севастополі, Феодосії, Керчі, на військовому аеродромі Гвардійське та поблизу Алушти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Очевидці повідомляли про серію вибухів у Севастополі, Феодосії, Керчі, районі військового аеродрому Гвардійське та під Алуштою.
За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", у Севастополі працювали мобільні вогневі групи, водночас повітряну тривогу не оголошували..
Очевидці також повідомляли про потужний вибух у районі мису Фіолент, від якого затремтіли вікна.
Крім того, вибухи та стрілянину чули у Керчі. На тлі атаки було тимчасово перекрито рух Керченським мостом.
У Феодосії повідомили про ймовірне ураження району скупчення техніки
За інформацією місцевих пабліків, у Феодосії спалахнула сильна пожежа. Спочатку повідомлялося про можливе займання в районі нафтобази, однак згодом з'явилася інформація, що під ударом, ймовірно, опинилося скупчення російської військової техніки в районі колишнього 13-го військового містечка на Керченському шосе.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
На аеродромі "Гвардійське" могла спалахнути пожежа
Також повідомляється про вибухи в районі військового аеродрому "Гвардійське". За словами очевидців, після серії ударів там виникла масштабна пожежа, було видно щонайменше два осередки займання, а також чутно детонацію боєприпасів.
За попередніми даними, могло загорітися сховище паливно-мастильних матеріалів. Повідомляється, що удари фіксувалися у проміжках між 03:30-03:39 та 04:34-04:47.
За інформацією відкритих джерел, аеродром "Гвардійське" російські війська використовують, зокрема, для запуску ударних безпілотників типу "Шахед".
Наразі офіційного підтвердження інформації про наслідки атаки немає.
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