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Россия нанесла удары КАБами и БПЛА по Сумам, в области атаковано почтовое отделение: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
В ночь на 7 августа российские захватчики нанесли комбинированный удар по Сумам.
Об этом заявил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, рашисты наносили удары двумя КАБами, а также беспилотниками различных типов.
Два человека получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
"Предварительно, состояние пострадавших нетяжелое. Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры", - отметили в ОВА.
Другие удары
Ночью оккупанты также атаковали почтовое отделение в Глуховской громаде ударным БПЛА.
"Здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, люди не пострадали", - добавил глава области.
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