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Россия нанесла удары КАБами и БПЛА по Сумам, в области атаковано почтовое отделение: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 августа российские захватчики нанесли комбинированный удар по Сумам.

Об этом заявил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, рашисты наносили удары двумя КАБами, а также беспилотниками различных типов.

Два человека получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

"Предварительно, состояние пострадавших нетяжелое. Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры", - отметили в ОВА.

Последствия ударов по Сумам и области 7 августа
Последствия ударов по Сумам и области 7 августа

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Другие удары

Ночью оккупанты также атаковали почтовое отделение в Глуховской громаде ударным БПЛА.

"Здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, люди не пострадали", - добавил глава области.

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Последствия ударов по Сумам и области 7 августа
Последствия ударов по Сумам и области 7 августа

Автор: 

обстрел (34753) Сумская область (4463) Сумы (1448) Сумский район (683)
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