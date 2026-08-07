Россия нанесла удары КАБами и БПЛА по Сумам, в области атаковано почтовое отделение: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 августа российские захватчики нанесли комбинированный удар по Сумам.

Об этом заявил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, рашисты наносили удары двумя КАБами, а также беспилотниками различных типов.

Два человека получили ранения. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

"Предварительно, состояние пострадавших нетяжелое. Повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, транспорт и объекты инфраструктуры", - отметили в ОВА.





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Ночью оккупанты также атаковали почтовое отделение в Глуховской громаде ударным БПЛА.

"Здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, люди не пострадали", - добавил глава области.

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