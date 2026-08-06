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Рашисты нанесли удар по Павлограду: горят склады логистических компаний и магазин: погиб человек. ФОТО

Российские оккупационные войска атаковали Павлоград на Днепропетовщине, в результате чего известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава области Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В результате российского удара пострадали мужчины 52, 56 и 63 лет, а также 54-летняя женщина. Все находятся на амбулаторном лечении.

Горят склады логистических компаний и магазин.

Позже стало известно о том, что спасатели деблокируют из-под завалов тело еще одного погибшего.

К медикам обратились уже 7 раненых.

Читайте: Рашисты нанесли удар по Павлограду: горит торговый комплекс (обновлено). ФОТО

Россия нанесла удар по Павлограду, горят склады: есть погибший

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обстрел (34753) Павлоград (251) Днепропетровская область (5595) Павлоградский район (181)
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