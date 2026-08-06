Рашисти вдарили по Павлограду: горять склади логістичних компаній та магазину: двоє загиблих. ФОТО

Російські окупанційні війська атакували Павлоград на Дніпропетовщині, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

Про це повідомив очільник області Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Внаслідок російського удару постраждали чоловіки 52, 56 та 63 років та 54-річна жінка. Всі на амбулаторному лікуванні.

Горять склади логістичних компаній та магазину.

Згодом стало відомо про те, що рятувальники деблокують з-під завалів тіло ще одного загиблого.

До медиків звернулися уже 7 поранених.

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