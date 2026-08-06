Рашисти вдарили по Павлограду: горять склади логістичних компаній та магазину: двоє загиблих. ФОТО
Російські окупанційні війська атакували Павлоград на Дніпропетовщині, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
Про це повідомив очільник області Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок російського удару постраждали чоловіки 52, 56 та 63 років та 54-річна жінка. Всі на амбулаторному лікуванні.
Горять склади логістичних компаній та магазину.
Згодом стало відомо про те, що рятувальники деблокують з-під завалів тіло ще одного загиблого.
До медиків звернулися уже 7 поранених.
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