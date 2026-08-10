Удар КАБами по Сумам: 14 пострадавших, среди них ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 10 августа россияне сбросили на Сумы пять кассетных бомб. В результате атаки ранены пять человек, повреждены частные и многоквартирные дома.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко.
Попадания произошли в трех местах в Заречном и Ковпаковском районах Сум.
Предварительно травмы получили 5 человек. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, повреждены частные дома, многоквартирные дома, объекты инфраструктуры.
"По предварительным данным, погибших нет", - сообщил и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар.
"Снова ночь взрывов, снова повреждены дома, снова боль и страх для наших людей. Враг продолжает наносить удары по Сумам… Все службы работают. Помощь людям будет оказана", — добавил Кобзар.
Обновление
Впоследствии утром начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что в Сумах возросло количество пострадавших.
"14 человек пострадали в результате ночных ударов КАБ по Сумам. К счастью, тяжелых раненых нет. У большинства – легкие травмы или острая реакция на стресс.
Среди пострадавших – 14-летний ребенок. У него острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.
Идет ликвидация последствий вражеских ударов.
Последствия атаки
Что предшествовало?
В Одесской области в результате массированного ракетно-дронового удара, произошедшего в ночь на 9 августа, пострадали уже 14 человек.
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