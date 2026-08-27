Росіяни вдарили КАБами по Сумах: є влучання у трьох локаціях, троє постраждалих
Російські війська сьогодні близько 20:35 завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджено приватний сектор і цивільну інфраструктуру, відомо про трьох постраждалих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.
"Сьогодні, близько 20:35, ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Сумах", - ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання у трьох локаціях міста — у Ковпаківському та Зарічному районах.
Є влучання як по приватному сектору, так і по цивільній інфраструктурі.
Попередньо відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють усі відповідні служби.
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