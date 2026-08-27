Россияне нанесли удары КАБами по Сумам: есть попадания в трех точках, трое пострадавших
Сегодня около 20:35 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждены частный сектор и гражданская инфраструктура, известно о трех пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар.
"Сегодня, около 20:35, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех районах города — в Ковпаковском и Заречном районах.
Попадания зафиксированы как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре.
Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В настоящее время на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.
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