Россияне нанесли удары КАБами по Сумам: есть попадания в трех точках, трое пострадавших

Сегодня около 20:35 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждены частный сектор и гражданская инфраструктура, известно о трех пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. мэра Сум, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзар.

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"Сегодня, около 20:35, враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам", — говорится в сообщении.



По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех районах города — в Ковпаковском и Заречном районах.



Попадания зафиксированы как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре.



Предварительно известно о трех пострадавших. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

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В настоящее время на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.