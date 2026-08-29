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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 485 200 осіб (+1 420 за добу), 12 310 танків, 48 774 артсистеми, 25 241 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 485 200 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 485 200 (+1 420) осіб (поранено та ліквідовано)
  • танків – 12 310 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од.
  • артилерійських систем – 48 774 (+25) од.
  • РСЗВ – 2 070 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 593 (+0) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 429 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од.
  • крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 141 059 (+318) од.
  • спеціальна техніка  – 4 608 (+4) од.

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Втрати ворога станом на 29 серпня

Автор: 

армія рф (22208) Генштаб ЗС (8945) ліквідація (4589) знищення (10939)
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