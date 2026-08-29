Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 485 200 человек (+1 420 за сутки), 12 310 танков, 48 774 артсистем, 25 241 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 485 200 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 485 200 (+1 420) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 310 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 25 241 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 48 774 (+25) шт.
- РСЗО – 2 070 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 593 (+0) шт.
- самолетов – 440 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360) шт.
- крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 141 059 (+318) шт.
- специальная техника – 4 608 (+4) ед.
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366 одиниць знищеної техніки та 1420!! чумардосів за день.
Арта та логістика норм, НРК та спецтехніка файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 485 000 це більше ніж все населення Белгородської області.