Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 485 200 человек (+1 420 за сутки), 12 310 танков, 48 774 артсистем, 25 241 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 485 200 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 485 200 (+1 420) человек (раненых и уничтоженных)

танков – 12 310 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 25 241 (+4) шт.

артиллерийских систем — 48 774 (+25) шт.

РСЗО – 2 070 (+3) ед.

средства ПВО – 1 593 (+0) шт.

самолетов – 440 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360) шт.

крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.

корабли / катера – 35 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 141 059 (+318) шт.

специальная техника – 4 608 (+4) ед.

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