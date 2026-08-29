На Київщині через атаку російських дронів загинула 14-річна Каріна Шило (оновлено)

Вранці 29 серпня Бориспільський район Київської області атакували російські безпілотники. Внаслідок удару загинула 14-річна дівчинка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Тимур Ткаченко.

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"Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя - мрії, плани, майбутнє", - ідеться в повідомленні.

У Великоолександрівському ліцеї Пристоличної сільської ради повідомили, що загибла - учениця 9-В класу Каріна Шило.

"Каріна була світлою, доброю та щирою дівчиною. Вона була дуже компанійською, мала багато друзів, завжди легко знаходила спільну мову з людьми та дарувала оточуючим свою посмішку й тепло.

Її юне життя обірвалося надто рано. Вона мала мрії, плани, майбутнє, яке тільки починалося… Ця страшна втрата назавжди залишить біль у серцях її рідних, друзів, однокласників та всієї нашої ліцейної родини", - йдеться у повідомленні ліцею.

Там додали, що смерть Каріни стала важкою втратою для її рідних, друзів, однокласників та всієї ліцейної родини.

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У районі є постраждалі

У Бориспільському районі внаслідок атаки також є постраждалі.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені цивільні об'єкти.

"На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російського удару та допомагають постраждалим", - зазначив Ткаченко.

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