На Киевщине из-за атаки российских дронов погибла 14-летняя Карина Шило (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 29 августа Бориспольский район Киевской области подвергся атаке российских беспилотников. В результате удара погибла 14-летняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.

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"Это еще одна жертва российского террора. У нее впереди должна была быть целая жизнь — мечты, планы, будущее", — говорится в сообщении.

В Великоалександровском лицее Пристоличного сельского совета сообщили, что погибшая - ученица 9-В класса Карина Шило.

"Карина была светлая, добрая и искренняя девушка. Она была очень компанейской, имела много друзей, всегда легко находила общий язык с людьми и дарила окружающим свою улыбку и тепло.

Ее юная жизнь оборвалась слишком рано. У нее были мечты, планы, будущее, которое только начиналось… Эта страшная потеря навсегда оставит боль в сердцах ее родных, друзей, одноклассников и всей нашей лицейной семьи", - говорится в сообщении лицея.

Там добавили, что смерть Карины стала тяжелой потерей для ее родных, друзей, одноклассников и всей лицейской семьи.

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В районе есть пострадавшие

В Бориспольском районе в результате атаки также есть пострадавшие.

В результате вражеской атаки повреждены гражданские объекты.

"На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российского удара и помогают пострадавшим", — отметил Ткаченко.

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Обновленная информация

Как информирует глава администрации Бориспольской РГА Руслан Дяченко, почти всю ночь и утро Бориспольский район находился под воздушной тревогой. С 3:43 до 11:55 продолжалась угроза.

"В результате атаки есть пострадавшие. Погибла девочка 14 лет. Женщина, 1950 года рождения, получила взрывчато-обломочные ранения грудной клетки и правого бедра. Госпитализирована. Состояние стабильное. Есть повреждения в разных точках района. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы уменьшить боль от такой потери", - отметил он.

Также Дяченко уточнил, что в 09:10 в результате попадания вражеского БПЛА повреждено одноэтажное здание общежития в Пристоличной громаде. Спасатели работают над ликвидацией пожара и обследованием здания.













