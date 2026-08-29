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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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На Киевщине из-за атаки российских дронов погибла 14-летняя Карина Шило (обновлено). ФОТОрепортаж

Российская атака на Киевскую область унесла жизнь 14-летней девочки

Утром 29 августа Бориспольский район Киевской области подвергся атаке российских беспилотников. В результате удара погибла 14-летняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Тимур Ткаченко.

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"Это еще одна жертва российского террора. У нее впереди должна была быть целая жизнь — мечты, планы, будущее", — говорится в сообщении.

В Великоалександровском лицее Пристоличного сельского совета сообщили, что погибшая - ученица 9-В класса Карина Шило.

"Карина была светлая, добрая и искренняя девушка. Она была очень компанейской, имела много друзей, всегда легко находила общий язык с людьми и дарила окружающим свою улыбку и тепло.

Ее юная жизнь оборвалась слишком рано. У нее были мечты, планы, будущее, которое только начиналось… Эта страшная потеря навсегда оставит боль в сердцах ее родных, друзей, одноклассников и всей нашей лицейной семьи", - говорится в сообщении лицея.

Там добавили, что смерть Карины стала тяжелой потерей для ее родных, друзей, одноклассников и всей лицейской семьи.

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В районе есть пострадавшие

В Бориспольском районе в результате атаки также есть пострадавшие.

В результате вражеской атаки повреждены гражданские объекты. 

"На местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российского удара и помогают пострадавшим", — отметил Ткаченко.

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Обновленная информация

Как информирует глава администрации Бориспольской РГА Руслан Дяченко, почти всю ночь и утро Бориспольский район находился под воздушной тревогой. С 3:43 до 11:55 продолжалась угроза.

"В результате атаки есть пострадавшие. Погибла девочка 14 лет. Женщина, 1950 года рождения, получила взрывчато-обломочные ранения грудной клетки и правого бедра. Госпитализирована. Состояние стабильное. Есть повреждения в разных точках района. Искренние соболезнования родным и близким девочки. Нет слов, которые могли бы уменьшить боль от такой потери", - отметил он.

Также Дяченко уточнил, что в 09:10 в результате попадания вражеского БПЛА повреждено одноэтажное здание общежития в Пристоличной громаде. Спасатели работают над ликвидацией пожара и обследованием здания.

Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ
Бориспільщина під атакою РФ

Автор: 

Киевская область (5002) обстрел (35107) Бориспольский район (93)
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