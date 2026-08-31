Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 488 200 осіб (+1 600 за добу), 12 316 танків, 48 883 артсистеми, 25 255 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 488 200 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 488 200 (+1 600) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 316 (+5) од.

бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од.

артилерійських систем – 48 883 (+50) од.

РСЗВ – 2 079 (+7) од.

засоби ППО – 1 597 (+3) од.

літаків - 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 442 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од.

крилаті ракети – 5 060 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467) од.

спеціальна техніка – 4 621 (+7) од.

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