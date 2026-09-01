Російський дрон атакував авто на Запоріжжі: двоє загиблих, є поранений

Дві людини загинули, одна поранена внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви ворожого обстрілу

За його словами, російський дрон атакував цивільний автомобіль у Кушугумі. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули двоє людей - 73-річний чоловік та 47-річна жінка.

Також поранень дістав 38- річний мешканець Кушугума. Йому надається вся необхідна медична допомога.

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Більше інформації щодо наслідків російського удару на цю мить немає.