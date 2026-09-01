Російський дрон атакував авто на Запоріжжі: двоє загиблих, є поранений
Дві людини загинули, одна поранена внаслідок сьогоднішніх ворожих атак на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви ворожого обстрілу
За його словами, російський дрон атакував цивільний автомобіль у Кушугумі. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули двоє людей - 73-річний чоловік та 47-річна жінка.
Також поранень дістав 38- річний мешканець Кушугума. Йому надається вся необхідна медична допомога.
Більше інформації щодо наслідків російського удару на цю мить немає.
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